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JESTE LI ZNALI? /

Od Hollywooda do estrade i glazbenih diva: Ovo su slavne žene koje žive za nogomet

Od Hollywooda do estrade i glazbenih diva: Ovo su slavne žene koje žive za nogomet
Foto: Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
Engleska Premier liga, sa svojom globalnom popularnošću, privukla je vojsku slavnih navijačica. Svojom pojavom na Old Traffordu, Oscarovka Julia Roberts ne samo da je potvrdila svoju odanost Manchester Unitedu, već je i nesvjesno postala dio nogometnog folklora. Menadžer Cityja, Pep Guardiola, kasnije je u šali izjavio da se osjeća kao promašaj jer je glumica, jedan od njegovih idola, posjetila stadion gradskog rivala, a ne njegovog kluba. Roberts je kasnije objasnila kako su je njezina djeca uvukla u svijet "Crvenih vragova" i da je postala "prava navijačica".
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Nogomet, najvažnija sporedna stvar na svijetu, odavno je srušio stereotip da je rezerviran isključivo za mušku publiku. Dok kamere na tribinama često traže poznata muška lica, od Toma Hanksa na Villa Parku do braće Gallagher na Etihadu, sve je veći broj slavnih žena koje s jednakom strašću prate svoje omiljene klubove.

Njihova prisutnost na stadionima i glasna podrška na društvenim mrežama dokazuju da ljubav prema nogometu ne poznaje spol, profesiju ni geografske granice.

Od oskarovskih glumica koje su uzrujale Pepea Guardiolu do glazbenih diva koje su rasplakale Anfield, svijet nogometa bogatiji je za strast nekih od najpoznatijih dama današnjice.

 

12.6.2026.
19:24
Hot.hr
Profimedia
Fifa World CupSvjetsko Prvenstvo 2026.NogometNavijačiceJennifer LopezSeverina
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