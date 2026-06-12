Od Hollywooda do estrade i glazbenih diva: Ovo su slavne žene koje žive za nogomet

Nogomet, najvažnija sporedna stvar na svijetu, odavno je srušio stereotip da je rezerviran isključivo za mušku publiku. Dok kamere na tribinama često traže poznata muška lica, od Toma Hanksa na Villa Parku do braće Gallagher na Etihadu, sve je veći broj slavnih žena koje s jednakom strašću prate svoje omiljene klubove.

Njihova prisutnost na stadionima i glasna podrška na društvenim mrežama dokazuju da ljubav prema nogometu ne poznaje spol, profesiju ni geografske granice.

Od oskarovskih glumica koje su uzrujale Pepea Guardiolu do glazbenih diva koje su rasplakale Anfield, svijet nogometa bogatiji je za strast nekih od najpoznatijih dama današnjice.