Nestanci i jezive priče o Bermudskom trokutu: Ovo je deset najpoznatijih misterija

Bermudski trokut, poznat i kao Đavolji trokut, jedno je od najmisterioznijih mjesta na našem planetu. Smješten uz jugoistočnu obalu SAD-a u Atlantskom oceanu, između Bermuda, Floride i Portorika, a kroz povijest je postao središte neriješenih pomorskih misterija. Pokriva 708.111 kilometra mora i dio je prometne pomorske rute. Nekoliko brodova prolazi tom regijom svaki dan kako bi stigli do Amerike, Europe i Kariba.

Tijekom stoljeća mnogi su brodovi i zrakoplovi misteriozno nestali na tom mjestu, piše Marine Insight. Vincent Gaddis prvi je upotrijebio izraz "Bermudski trokut" 1964. godine u članku objavljenom u časopisu Argosy. Priče o s tog područja počele su još u vrijeme Kristofora Kolumba kada je slavni moreplovac vidio plamen kako pada u more u trokutu tijekom svog prvog putovanja u Novi svijet.

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