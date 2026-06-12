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FASCINANTNO I BIZARNO /

Nestanci i jezive priče o Bermudskom trokutu: Ovo je deset najpoznatijih misterija

Bermudski trokut smatra se mjestom nestanka na tisuće ljudi. Mnogi brodovi i zrakoplovi neobjašnjivo su nestali u području između Bermuda i Miamija, a brojni piloti i kapetani otkrili su da im kompasi na tom mjestu nisu uopće radili. Tajanstveni nestanci i bizarne priče potaknule su brojne teorije zavjere i atmosferu jeze oko Bermudskog trokuta. U galeriji pročitajte detalje o deset najpoznatijih misterioznih priča u Đavoljem trokutu.
Foto: Profimedia
Bermudski trokut smatra se mjestom nestanka na tisuće ljudi. Mnogi brodovi i zrakoplovi neobjašnjivo su nestali u području između Bermuda i Miamija, a brojni piloti i kapetani otkrili su da im kompasi na tom mjestu nisu uopće radili. Tajanstveni nestanci i bizarne priče potaknule su brojne teorije zavjere i atmosferu jeze oko Bermudskog trokuta. U galeriji pročitajte detalje o deset najpoznatijih misterioznih priča u Đavoljem trokutu.
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Bermudski trokut, poznat i kao Đavolji trokut, jedno je od najmisterioznijih mjesta na našem planetu. Smješten uz jugoistočnu obalu SAD-a u Atlantskom oceanu, između Bermuda, Floride i Portorika, a kroz povijest je postao središte neriješenih pomorskih misterija. Pokriva 708.111 kilometra mora i dio je prometne pomorske rute. Nekoliko brodova prolazi tom regijom svaki dan kako bi stigli do Amerike, Europe i Kariba.

Tijekom stoljeća mnogi su brodovi i zrakoplovi misteriozno nestali na tom mjestu, piše Marine Insight. Vincent Gaddis prvi je upotrijebio izraz "Bermudski trokut" 1964. godine u članku objavljenom u časopisu Argosy. Priče o s tog područja počele su još u vrijeme Kristofora Kolumba kada je slavni moreplovac vidio plamen kako pada u more u trokutu tijekom svog prvog putovanja u Novi svijet.

U našoj galeriji pročitajte koje su još misterije vezane uz Bermudski trokut!

12.6.2026.
13:20
Magazin.hr
Profimedia
Bermudski TrokutVražji TrokutNestanakMisterija
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