Misterij Bermudskog trokuta konačno riješen? Znanstvenici otkrili 'sile' koje vrebaju

Bermudski trokut, zloglasan po neobjašnjivim nestancima brodova i zrakoplova koji su se usudili ući u njegove vode, možda je napokon dobio svoje razrješenje. Znanstvenici su, naime, otkrili potencijalne "sile" koje se kriju duboko ispod površine oceana i koje bi mogle objasniti desetljeća misterija.

Godinama su istraživači nagađali kako kombinacija okolišnih čimbenika i metanskih plinova koji izbijaju iz morskog dna može narušiti plovnost brodova koji prolaze tim područjem. Ova teorija daleko je od fantastičnih objašnjenja koja uključuju otmice izvanzemaljaca ili vremenske distorzije.

Plin metan kao mogući krivac

Znanstvenik Ronald Knapper izjavio je za What If Science kako je moguće da je u regiji nekoć postojalo veliko polje metana. On sugerira da se to polje u međuvremenu možda raspršilo, što bi moglo objasniti smanjenje broja nestanaka tijekom posljednjih nekoliko desetljeća.

Knapper objašnjava kako oslobađanje metanskog plina s oceanskog dna predstavlja opasnost koja može poremetiti plovnost i rad brodskih motora.

"Iako se o dokazima još uvijek raspravlja, poznato je da se takva ispuštanja događaju i u drugim regijama. Ako je aktivno polje nekoć postojalo ispod Trokuta i kasnije se smirilo, to bi moglo objasniti porast i pad incidenata", piše Knapper.

Najozloglašeniji nestanak u povijesti

Najpoznatiji nestanak unutar Bermudskog trokuta, koji se proteže između Miamija, Bermuda i Portorika, dogodio se petog prosinca 1945. godine. Tada je pet trenažnih zrakoplova američke mornarice, poznatih kao Let 19, nestalo tijekom leta iznad tog područja.

Piloti su prije gubitka kontakta prijavili probleme s navigacijskim sustavima i neispravnim kompasima. Kako prenosi Daily Star, poslan je i spasilački zrakoplov, no i on je nestao bez traga, što je dodatno produbilo misterij.

Incidenti su se nastavili gomilati sve do 1970. godine, a misteriozno su nestajali teretni brodovi, ribarska plovila i privatni zrakoplovi. Međutim, prema Knapperu, sve se promijenilo osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada su komercijalni brodovi počeli svakodnevno ploviti tim područjem.

Uloga tehnologije i druga objašnjenja

To razdoblje poklopilo se s porastom satelitskog praćenja i GPS navigacije.

"Skeptici tvrde da to dokazuje kako misterij nikada nije ni postojao. Bolje izvještavanje, kažu, razotkrilo je pretjerivanja i slučajnosti", navodi Knapper.

On predlaže i teoriju prema kojoj Trokut nikada nije bio jedinstveni fenomen. Umjesto toga, neočekivane oluje, divovski valovi i brzi udari vjetra stvarali su poteškoće brodovima koji nisu imali suvremene metode vremenske prognoze. Istraživač tvrdi da je radarska tehnologija bila u povojima tijekom vrhunca misterija, a od tada je toliko napredovala da su bilo kakvi neobični učinci u regiji praktički nestali.

Naposljetku, znanstvenik zaključuje da je tehnološki napredak s godinama umanjio zagonetku Trokuta. Misterij je "cvjetao u eri bez trenutne provjere", gdje su se informacije širile puževom brzinom.

Danas, kada se svaki let prati, a pozivi u pomoć šalju trenutno, "misterij ima sve manje prostora za disanje". Knapper dodaje kako se bilo kakvo magnetsko polje na tom području moglo "pomaknuti", a oceansko dno, koje je moglo ispuštati metan, s vremenom se mijenja, što znači da je opasna kombinacija uvjeta možda jednostavno nestala ili se premjestila negdje drugdje.

