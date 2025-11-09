Rijetke snimke unutrašnjosti 'hotela propasti': Ovo je najmisteriozniji neboder na svijetu

U srcu Pjongjanga, glavnog grada Sjeverne Koreje, uzdiže se monumentalna piramidalna građevina koja dominira horizontom – hotel Ryugyong.

Poznat i pod nadimkom "Hotel propasti", ovaj neboder od 105 katova, čija se vrijednost procjenjuje na 700 milijuna eura, stoji kao spomenik neostvarenim ambicijama, s obzirom na to da u njemu nikada nije boravio niti jedan gost. Ipak, zahvaljujući rijetkim snimkama koje je javnosti ustupio Simon Cockerell, direktor turističke agencije, omogućen je uvid u unutrašnjost ove zagonetne građevine, prenosi LADbible.

Foto: Profimedia

Od grandiozne vizije do obustave radova

Izgradnja hotela Ryugyong započela je 1987. godine, s ambicioznim planom da postane najviši hotel na svijetu. S projektiranim kapacitetom i više od 3000 soba, te pet rotirajućih restorana na vrhu, trebao je predstavljati ultimativni simbol napretka i moći Sjeverne Koreje. Otvorenje je bilo planirano za 13. Svjetski festival mladih i studenata 1989. godine, no razvoj događaja spriječio je realizaciju tih planova.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nakon pet godina intenzivne gradnje, radovi su naglo obustavljeni 1992. godine. Uslijed raspada Sovjetskog Saveza, koji je bio ključni saveznik i izvor financijske potpore, Sjeverna Koreja ušla je u razdoblje duboke ekonomske krize. Građevina je desetljećima stajala kao gola betonska konstrukcija, bez prozora i unutarnjeg uređenja, što joj je donijelo neslavan nadimak "Hotel propasti" i status jedne od najvećih napuštenih zgrada na svijetu.

Nakon 16 godina stagnacije, projekt je nakratko oživljen 2008. godine, kada je egipatski telekomunikacijski konglomerat Orascom preuzeo radove u sklopu dogovora o uspostavi 3G mreže u zemlji. Vanjski dio hotela konačno je dovršen 2011. godine, oblaganjem staklenim i metalnim pločama koje su mu dale elegantan, futuristički izgled.

Pojavile su se najave o djelomičnom otvaranju hotela 2013. godine, a godinu ranije, 2012., objavljeno je da će upravljanje preuzeti njemačka luksuzna hotelska grupacija Kempinski. Ipak, svi planovi su naposljetku otkazani. Kempinski se povukao iz projekta, uz obrazloženje da "ulazak na tržište trenutačno nije moguć". Hotel je ponovno ostao prazan i bez funkcije.

Foto: Profimedia

Jedinstveni uvid u unutrašnjost zgrade

Jedan od rijetkih stranaca koji je dobio dopuštenje za ulazak u hotel je Simon Cockerell, generalni direktor tvrtke Koryo Tours, koja od 1993. godine organizira ovlaštene turističke posjete Sjevernoj Koreji. Cockerell, koji je zemlju posjetio više od 175 puta, podijelio je svoje jedinstveno iskustvo.

North Korea's 105-story Ryugyong Hotel, nicknamed "The Hotel Of Doom", is the world's tallest unoccupied building. #MythAndFact pic.twitter.com/Z8oVlikjMA — THE G•O•A•T (@OfficialUdiBoy) August 13, 2020

"Odveli su nas u predvorje, gdje je bilo puno izloženog cementa. Ništa nije bilo dovršeno", izjavio je Cockerell. Potom su se jedinim funkcionalnim, servisnim dizalom s operaterom, popeli na 99. kat. "Trebalo je dugo da se stigne tamo", prisjetio se. Njegove fotografije pružaju rijedak uvid u sirovu, nedovršenu unutrašnjost – prostrane dvorane od golog betona, koje su u potpunoj suprotnosti s prvotno zamišljenim luksuzom.

Danas, hotel Ryugyong i dalje stoji prazan, bez električne energije, a datum mogućeg završetka radova potpuno je neizvjestan. Procjenjuje se da bi dovršetak interijera koštao između 1,75 i 2,35 milijardi eura, što čini značajan udio u BDP-u zemlje. Unatoč tome, sjevernokorejske vlasti pronašle su alternativnu namjenu za ovu impozantnu strukturu.

Njegova staklena fasada opremljena je s više od 100.000 LED svjetala, čime se noću pretvara u gigantski ekran za prikazivanje propagandnih animacija, filmskih scena i političkih slogana. Iako su postojale glasine o strukturnim problemima, Cockerell ih odbacuje, tvrdeći da je kronični nedostatak financijskih sredstava jedini razlog zbog kojeg hotel nikada nije dovršen.

Ryugyong tako ostaje trajna enigma i moćan simbol sjevernokorejske izolacije, prkosa i neispunjenih ambicija.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Lopovi nisu znali da su upali u Louvre, a Louvre nije znao postaviti bolji password