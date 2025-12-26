Poljaci razvili sustav koji može 'spržiti' dronove u par sekundi

Poljski znanstvenici razvili su novi elektromagnetski sustav koji može gotovo trenutačno onesposobiti i "spržiti" neprijateljske dronove. Ovaj tehnološki iskorak mogao bi značajno promijeniti način zaštite ključne infrastrukture i osjetljivih lokacija, piše Kyiv Post.

Sustav nazvan STRATUS razvijen je na Tehnološkom sveučilištu u Gdanjsku. Djeluje s pomoću snažnih elektromagnetskih impulsa koji ometaju ili uništavaju elektroničke komponente bespilotnih letjelica.

Za razliku od klasičnih protudronskih metoda, poput vatrenog oružja ili eksplozivnih presretača, STRATUS ne uzrokuje fizičke eksplozije. Umjesto toga koristi kratke, ali izuzetno snažne elektromagnetske impulse koji mogu neutralizirati dron u svega nekoliko sekundi.

'Nevidljivi štit'

Znanstvenici ističu da je upravo zbog toga sustav posebno prikladan za uporabu u blizini zračnih luka, elektrana, luka, ali i tijekom javnih događanja. Tradicionalne metode u takvim okruženjima nose dodatne sigurnosne rizike.

Srce sustava čini napredni elektromagnetski uređaj sposoban za stvaranje vrlo snažnih, ali precizno usmjerenih impulsa. Istraživači navode kako je najveći izazov bio sigurno upravljanje ekstremnim naponima i energetskim opterećenjima.

STRATUS je opisan kao svojevrsni "nevidljivi štit", jer dronove onesposobljava elektronički, bez njihova obaranja ili fizičkog uništavanja.

Projekt dobio pet milijuna eura

Tehnologija je zasad uspješno testirana u laboratorijskim i kontroliranim uvjetima, ali još nije uvedena u operativnu uporabu.

Projekt je dobio više od 21 milijun zlota, odnosno oko pet milijuna eura, financijske potpore od poljskog Nacionalnog centra za istraživanje i razvoj.

Stručnjaci smatraju da bi ovakvi sustavi u budućnosti mogli igrati ključnu ulogu u zaštiti javne sigurnosti i kritične infrastrukture.

