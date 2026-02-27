Rupe se pojave iznenada i bez najave: Stručnjakinja objasnila što se događa

Bez najave i iznenada: Raskrižje se pretvorilo u zamku za dva automobila. Snimka nadzornih kamera iz Omahe mnoge je ostavila bez riječi.

Do rupa u cestama dolazi zbog urušavanja u podzemne šupljine koje mogu biti različitog podrijetla, objašnjavaju geolozi.

"Mogu biti prirodne ili umjetno izgrađene. U ovom slučaju vjerojatno se radi o urušavanju u šupljinu koja je nastala ispiranjem materijala oko instalacija ispod ceste", kaže Snježana Mihalić Arbanas, inženjerska geologinja.

Američke vlasti objavile su kako je do incidenta došlo zbog puknuća vodovodne cijevi ispod kolnika. Srećom, ozlijeđenih nije bilo.

Slična drama u Zagrebu

Slična situacija dogodila se i u Zagrebu 2016. godine, kada se zemlja otvorila na Slavonskoj aveniji. Tada se na vrlo prometnom raskrižju stvorila rupa dimenzija 2x4 metra te dubine čak 7 metara.

Na sreću, nitko nije stradao, a uzrok je također bio puknuće javnog kanala – voda je protjecala i postupno ispirala zemlju ispod asfalta.

Foto: Screenshot/ RTL Danas

Tragedija u Japanu

U Japanu je sličan kvar na podzemnom sustavu odvodnje stvorio ogromnu rupu široku 40 metara. U nju je upao muškarac čije je tijelo, nažalost, pronađeno tek nakon tri mjeseca na dubini od 30 metara.

Nešto više sreće imali su muškarci u Napulju. Oni su uspješno izvučeni iz rupe koja je nastala iz gotovo identičnih razloga. Dok su ih spašavali, prolaznici i svjedoci u šoku su promatrali dramatičnu akciju.

Foto: Screenshot/ RTL Danas

Može li se zemlja ponovno otvoriti kod nas?

Budući da se ovakvi incidenti događaju diljem svijeta, zanimalo nas je možemo li očekivati slične scenarije i kod nas.

"Grad Zagreb ima podzemne šupljine od kanaliziranih potoka, a sigurnost zapravo ovisi o stanju samih kanala. Ako su oni u dobrom stanju, ne bismo trebali očekivati urušavanja. Ako se negdje tlo ipak uruši, to je jasan signal da sustav treba hitno popraviti", ističe Mihalić Arbanas.

Iako je teško precizno predvidjeti gdje bi se kolnik mogao otvoriti, struka poručuje da su redovito održavanje i nadzor ključni za sigurnost. Nadajmo se da prizore poput onih iz Nebraske ipak nećemo gledati na domaćim cestama.