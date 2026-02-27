Život u 18 kvadrata? Bili smo u zgradi u kojoj će se napraviti mikrostanovi za najam

Svega dvadesetak kvadrata za mlađe od 30 godina - nakon najave države da će takve mikrostanove davati u najam, bili smo u jednoj od za to predviđenih zgrada. Riječ je o derutnom bivšem prenoćištu Hrvatskih željeznica u Rijeci koje se godinama ne koristi, a sada je u vlasništvu države.

Škripanje razbijenog stakla pod nogama trebao bi zamijeniti novi pod. Bit će popravljeni liftovi, sve će se renovirati. Jer u ovoj će zgradi, prema najavama ministra graditeljstva, biti mikrostanovi od dvadesetak kvadrata za mlađe do 30 godina.

Zgrada koja bi se trebala prenamijeniti sada je u jako lošem stanju. Sve je porazbijano i prepuno smeća. No, postojao je ovdje zajednički hodnik, dakle više soba u kojima su po dva kreveta, noćni ormarići i ostalo što uz to ide.

Povoljan najam na četiri godine

Mikrostanovi bi se iznajmljivali povoljno, na četiri godine, s mogućnošću produljenja za još dvije.

Ružica Propadalo je u Rijeku došla studirati iz Solina. Stanuje u Studentskom centru i mali prostor joj, kaže, ne smeta.

"Iskreno ne znam koliko je to točno kvadrata, ali dosta je malo jer ja i cimerica dijelimo prostor, od ne znam koliko točno kvadrata, ali je sobica mala i meni je sasvim u redu", kaže studentica.

Njezini kolege većinom slično razmišljaju.

"Mislim da je to skroz ok, povoljno je za mladu osobu, Možda za nekog samca, ako mu se sviđa da je sam, zašto ne", dodaje student iz Paga Ante Šupraha.

Samci će biti u mikrostanovima od 18 četvornih metara, oni za dvije osobe imat će 26 četvornih metara.

Potencijal za 300 mikrostanova

"Smatram da bi trebali oni mladima riješiti po pitanju stana, da si mogu priuštiti u svom životu to, s radom. Ali to je ok ideja, slažem se s tim. Ali prije su naši roditelji mogli malo to lakše omogućiti. Danas je to sve radi iznajmljivanja otišlo u nebesa", zaključuje student iz Labina Erik Mustafa.

U riječkoj zgradi koju smo posjetili, a koje je predviđena za priuštivi najam, bit će puno posla. No na prvi pogled zidovi i stubište su u dobrom stanju. Ali stolarija je uništena, a potrebna je i nova fasada.

Riječ je o zgradi koja je izgrađena 1978. godine i bila je od Hrvatskih željeznica, tu je bilo njihovo prenoćište. Tamo 2014. ju je preuzela država i dala Gradu na korištenje, da bi bio tu smještaj za studente. Ali od toga se odustalo i vraćeno je državi 2020. godine.

Zgrada ima 15 katova i sedam tisuća kvadrata iskoristivog prostora. U sklopu nje je bio prostor ambulante, kao i garaža.

Ispod hrpe smeća krije se potencijal za više od 300 mikrostanova. Iako je s obzirom na sadašnje stanje slika teško zamisliva.