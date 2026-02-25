Doznajemo gdje će se graditi prvi Bačićevi 'mikrostanovi': Cijena će biti drastično niža od tržišne

Od jutra u saboru traje rasprava o priuštivom stanovanju. Velika novost su mikrostanovi koje će država davati u najam, a imat će svega 20-ak kvadrata. Namijenjeni su mladima do 30. godine dok ne riješe stambeno pitanje, a u njima će moći boraviti četiri godine, uz mogućnost produljenja od dvije godine.

Ministar Branko Bačić istaknuo je da će pravilnikom jasno definirati što ti stanovi moraju sadržavati, a to će definitivno biti neke zajedničke prostorije, poput praonica.

Takvi će se stanovi graditi u većim i sveučilišnim gradovima, a točne lokacije ovisit će o gradovima, županijama i općinama koji će procijeniti ima li potrebe za tim mikro-stanovima.

'Mogućnost za mlade'

Ranije smo upitali ministra Bačića bi li on mogao živjeti u takvom stanu, na što je on kazao da je tijekom studija živio i u manjoj sobi.

Isto smo pitanje postavili i državnom tajniku u ministarstvu graditeljstva, Željku Uhliru.

"Sve u svoje vrijeme, sve u svojim godinama. Ovaj zakon ipak predviđa mlađe, do 30. godine, a ja sam duplo iznad toga", odgovorio je Uhlir i dodaje da bi mogao da je mlađi.

"Naši mladi i danas stanuju u studentskim domovima. U međunarodnim sveučilištima po cijelom svijetu se takvi stanovi nalaze. U velikim europskim gradovima postoje stanovi za poslovne ljude, za mlade ljude koji se trebaju kratkoročno snaći prije osamostaljenja i zato smo i mi ovo uveli, kao još jednu mogućnost za naše mlade", kazao je Uhlir.

Prvi stanovi u Rijeci i Splitu

Otkrio je i da je za sada planirana gradnja takvih stanova u Rijeci i Splitu.

"Rijeka i Split za sada imaju dvije zgrade koje ćemo prenamijeniti i one će biti najprije osposobljene za mikro-stanovanje. Ovo drugo treba izgraditi i prilagoditi gradovima u kojima će ići", rekao je Uhlir.

Što se tiče cijene najma, Uhlir kaže da će one biti "puno niže od drugih".

"Ne samo niže od tržišnih, nego i od priuštivih cijena. Naravno, zbog svoje površine", rekao je Uhlir.

Dodao je i da će stanovi biti dostupni vrlo brzo u zgradama koje će prenamijeniti u Rijeci i Splitu.

Nisu za otkup

"Zakon prvo treba stupiti na snagu, isprojektirati i onda kreće odmah prenamjena. Druge koje treba izgraditi, vidjet ćemo hoće li biti montažni pa će, isto tako, biti brzo", objasnio je Uhlir.

Sam pravilnik i bodovanje će biti dogovoren u suradnji s lokalnim jedinicama samouprave, a otkupljivanje tih stanova, Uhlir ističe, 'nije predviđeno'.

"To služi za kratkoročno, maksimalno četiri godine najma, eventualno produljenje za dvije godine prema potrebi, ako se radi o doktorandima ili studentima. Ali nikakva mogućnost kupnje neće biti jer trebaju poslužiti i drugim osobama", kazao je Uhlir.