Davor Šuker se vraća u hrvatski nogomet?

Davor Šuker, legendarni hrvatski napadač i bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, mogao bi od sljedeće sezone ponovno raditi u hrvatskom nogometu.

O Šukeru se nakon odlaska s čela HNS-a jako malo zna, rijetko se pojavljivao u javnosti, a ranije ovoga tedna je prekinuo šutnju i dao intervju za službenu stranicu FIFA-e uoči ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.

Šuker je u razgovoru za FIFA-u komentirao je nadolazeći Mundijal u SAD, Kanadi i Mekskiku, ali se i osvrnuo na 1998. godinu i "Coupe du Monde" na kojem su "Vatreni" osvojili broncu, a Šuker bio najbolji strijelac turnira.

Nekoliko dana nakon što je dao taj intervju, poavila se vijest da bi se mogao i vratiti u hrvatski nogomet i preuzeti funkciju u Osijeku, hrvatskom prvoligašu u kojemu je počeo svoju karijeru.

"Sve se glasnije špekulira o tome da bi tijekom ljetne rekonstrukcije u klubu jednu od pozicija trebao dobiti i Davor Šuker.

Ova informacija još nije službena ali Šukerovo nedavno pojavljivanje u loži Opus Arene definitivno ide u prilog ovoj tezi", objavila je Facebook stranica navijača Osijeka "Bijelo-plava birtija".

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometaši Rijeke otputovali na ključnu utakmicu u Konferencijskoj ligi