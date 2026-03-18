Šuker se prisjetio Francuske i otkrio koga vidi kao favorita u Sjevernoj Americi

"Smješten u srcu nekada jednog od najproduktivnijih ugljenokopa u Francuskoj, Lens je svjedočio generacijama rudara koji su izvlačili 'crno zlato' iz dubina zemlje. No, 14. lipnja 1998., na opće iznenađenje svijeta, na ikoničnom stadionskom travnjaku Stade Felix-Bollaert otkriveno je potpuno drugo blago: sjajni strijelac po imenu Davor Šuker," stoji u uvodu teksta kojeg je FIFA posvetila Davoru Šukeru i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

Predstavili se na najbolji mogući način

“Francuska ’98 nije samo turnir u mom sjećanju, ona je nešto što je ušiveno u moju dušu,” otkrio je Šuker u intervjuu za FIFA-u u kojemu se prisjetio prvog hrvatskog Svjetskog prvenstva.

“Kad se prisjetim tog Svjetskog prvenstva, ne sjećam se samo svojih golova. Sjećam se svlačionice punu uvjerenja, nacije koja je imala tek sedam godina i grupe igrača koji su imali osjećaj da pišemo prvo poglavlje nogometne bajke. U našoj prvoj utakmici na Svjetskom prvenstvu, protiv Jamajke, mogli smo osjetiti težinu povijesti na svojim ramenima," rekao je Šuker.

U toj su utakmici izabranici Miroslava Blaževića pobijedili 3-1, a Šuker je zabio treći gol. “Tada smo shvatili da više nismo tu samo da sudjelujemo, tu smo pripadali,” prisjetio se bivši predsjednik HNS-a. Nakon Jamajke Hrvatska je pobijedila i protiv Japana prije nego što je izgubila od Argentine. Tako je Hrvatska šokirala svjetski nogomet plasmanom među osam najboljih u Francuskoj, inspirirana napadačem koji je u četiri utakmice postigao tri gola, piše FIFA.

Mnogi su očekivali da će to biti kraj puta za debitante na turniru. Pred njima su stajali aktualni europski prvaci Njemačka, koji su ih prethodno izbacili s istim rezultatom 2-1 u četvrtfinalu na putu do kontinentalnog trona.

Hrvatska je osvetu izvršila na impresivan način u Lyonu, gdje su Blaževićevi igrači pobijedili 3-0, a Šuker je postavio završni gol u nezaboravnoj noći za sve hrvatske simpatizere.

Bilo je posebno

“Igrati četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Njemačke, jedne od nogometnih velesila, i pobijediti 3-0 bilo je nevjerojatno,” prisjetio se Šuker.

“Kad u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva protiv Njemačke napravite 3-0, osjećate kako povijest klizi pod vašim kopačkama.”

Hrvatska se potom suočila s domaćinom, Francuskom, u polufinalu. Iako su budući prvaci pokazali preveliku snagu i došli do preokreta pobjedom 2-1, “outsideri” su ipak kući otišli s broncom koja se osjećala kao pravi uspjeh.

FIFA navodi da su mnogi očekivali igrače poput Ronalda, Roberta Baggia, Alana Shearera, Gabriela Batistute i Dennisa Bergkampa da predvode listu strijelaca, ali Šuker ih je sve nadmašio.

“Osvojiti Zlatnu kopačku nikad nije bilo zbog osobne slave. Osjećalo se kao da sam podigao hrvatsku zastavu na najvećoj sceni svijeta. I čak sada, gotovo tri desetljeća kasnije, još uvijek me prolaze trnci,” prisjetio se naš legendarni napadač.

Iako je napadač na tom Svjetskom prvenstvu eksplodirao na globalnoj sceni, daleko je bio od nepoznatog igrača kada je stao na francusko tlo. Dapače, hrvatski reprezentativac dokazao je svoje strijelce sposobnosti tijekom senzacionalnih pet sezona u Sevilli, što je uvjerilo Real Madrid da ga dovede 1996. – a u Svjetsko prvenstvo ulazio je s naslovom UEFA Lige prvaka osvojenim sa španjolskim velikanima.

Ipak, njegova izvanredna izvedba na FIFA-inom glavnom natjecanju donijela mu je trajno poštovanje nogometnih navijača diljem svijeta. Šuker, koji će zauvijek ostati simbol briljantnog hrvatskog probitka, završio je međunarodnu karijeru nakon Svjetskog prvenstva 2002., kada Hrvatska nije uspjela nadograditi raniji uspjeh i ispala je u skupini. Šuker je započeo i nosio kapetansku vrpcu u prvoj utakmici – porazu 1-0 od Meksika – što se pokazalo njegovom oproštajnom nastupu u nacionalnom dresu, budući da nije ulazio u ostale dvije grupne utakmice.

“Na Svjetskom prvenstvu 2002., nošenje kapetanske vrpce bila je čast teža od bilo kojeg trofeja,” rekao je. “Završiti međunarodnu karijeru kao kapetan osjećalo se kao prekrasna točka.”

Nismo autsajderi

U nastavku teksta FIFA se prisjetila i Šukerove karijere nakon umirovljenja, boravku na poziciji predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza.

“Nevjerojatna je privilegija doživjeti najveće trenutke hrvatskog nogometa s obje strane,” rekao je. “Prvo kao igrač u dresu, kasnije kao predsjednik saveza. Različite uloge, različite odgovornosti, ali isti osjećaj iznutra. Gdje god da stojite, ta značka na prsima nikad ne osjeća lakše.”

Kad su ga pitali koju od dviju uloga preferira, bivši napadač odgovorio je:

“Gledati s tribina je teže nego igrati. Na terenu možeš utjecati na sudbinu. U direktorskoj loži patiš u tišini!”

Šuker sada jasno vidi mjesto Hrvatske u hijerarhiji svjetskog nogometa.

“Ponovno plasirati se u polufinale u Kataru osjećalo se kao potvrda da Hrvatska više nije priča o autsajderu. To je nogometna nacija sa standardima.”

Za kraj je Šuker otkrio i koga vidi kao favorite na Svjetskom prvenstvu 2026.

“Francuska, Argentina, Brazil ili čak Engleska očiti su favoriti,” rekao je Šuker, pa komentirao i šanse Hrvatske:

“Kad završiš kao drugoplasirani, a zatim treći na dva uzastopna Svjetska prvenstva, više ne dolaziš samo da sudjeluješ, već da se boriš za trofej. Hrvatska se nikoga neće bojati.”

