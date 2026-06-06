'Mala Bosna' na nogama! St. Louis u znaku hrvatskog i bosanskog dresa, zaplesalo se i kolo

Uoči prijateljske utakmice Bosne i Hercegovine i Paname u St. Louisu, gradu koji često nazivaju i “malom Bosnom”, atmosfera je privukla pažnju i izvan samog sporta.

U prepunim navijačkim zonama zabilježena je zanimljiva scena, navijač u dresu Hrvatske s kapom Bosne i Hercegovine, koji se opušteno družio s pristalicama “Zmajeva”. Fotografija je brzo postala simbol neobičnog, ali toplog navijačkog spoja.

Cijeli grad bio je u znaku utakmice: bosanskohercegovačke zastave na svakom koraku, pjesma, sevdalinke i okupljanja dijaspore koja St. Louis godinama pretvara u svojevrsni produžetak domovine.

Posebnu pažnju privukle su i skupine koje su uoči susreta zaigrale tradicionalno kolo, dodatno naglašavajući snažnu povezanost zajednice s korijenima.

A upravo je fotografija “miješanih” navijačkih obilježja ostala kao najzvučniji simbol dana u St. Louisu, gradu koji još jednom potvrđuje svoj status najvećeg okupljališta bosanskohercegovačke dijaspore izvan domovine.