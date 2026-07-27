Pazite što sve tutnji noćnim ulicama: Čak 17 od 18 vozila palo na izvanrednom tehničkom pregledu

U noćnoj akciji u Karlovcu policija je otkrila brojne neispravne i preinačene automobile, a iz prometa je isključen i jedan neregistrirani motocikl, javlja KAportal.

U sklopu preventivno-represivne akcije usmjerene na vozače pod utjecajem alkohola i droga, koja je provedena u noći s 25. na 26. srpnja, policija je na području Karlovca provela i pojačani nadzor tehničke ispravnosti vozila, priopćili su iz PU karlovačke.

Foto: pu karlovačka

Akcija nakon prijave na noćnu buku

Akcija je organizirana u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske, a cilj joj je bio otkrivanje preinačenih automobila i motocikala na kojima ugrađeni dijelovi nisu prošli propisano ispitivanje i homologaciju.

Foto: pu karlovačka

Policijski službenici nadzirali su dijelove Karlovca koji su od ranije poznati kao okupljališta vozača takvih vozila, među kojima su i prostor ŠRC-a Korana te druge lokacije za koje su građani policiji više puta prijavljivali noćnu buku.

Foto: pu karlovačka

Opasni nedostaci automobila

Tijekom akcije čak je 18 vozila upućeno na izvanredni tehnički pregled. Njih 17 nije zadovoljilo propisane uvjete zbog ugradnje neispitanih dijelova ili utvrđene tehničke neispravnosti, dok je samo jedno vozilo uspješno prošlo pregled.

Foto: pu karlovačka

Na dva vozila utvrđeni su opasni nedostaci zbog kojih su odmah isključena iz prometa, dok je kod preostalih 15 zabilježena veća tehnička neispravnost.

Policija je tijekom nadzora iz prometa isključila i jedan neregistrirani motocikl.