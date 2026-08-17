Englezi otpisali Jakirovića i Hull: Smjestili ih na samo dno Premier lige

Guardian sumnja u Hull City, ali Sergej Jakirović već je pokazao da zna prkositi prognozama. Engleski list u svojoj tradicionalnoj najavi nove sezone momčad hrvatskog trenera smjestio je na posljednje, 20. mjesto Premier lige.

Hull je prošle sezone kroz doigravanje izborio plasman u elitu, iako je Championship završio tek na šestom mjestu. Guardian sada smatra da će za ostanak među najboljima trebati novo malo čudo.

Situacija je ipak drukčija nego prošle sezone. Hull je doveo čak 11 igrača i potrošio oko 90 milijuna eura, a Jakirović još nije završio s pojačanjima.

Hrvatski trener želi dodatno ojačati napad, a među željama su Wilson Isidor i Žan Vipotnik. Jakirović tako ima priliku još jednom začepiti usta kritičarima.