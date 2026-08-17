FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOĆE LI PROFA OPET USPJETI? /

Englezi otpisali Jakirovića i Hull: Smjestili ih na samo dno Premier lige

Englezi otpisali Jakirovića i Hull: Smjestili ih na samo dno Premier lige
×
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Situacija je ipak drukčija nego prošle sezone

17.8.2026.
19:12
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Guardian sumnja u Hull City, ali Sergej Jakirović već je pokazao da zna prkositi prognozama. Engleski list u svojoj tradicionalnoj najavi nove sezone momčad hrvatskog trenera smjestio je na posljednje, 20. mjesto Premier lige.

Hull je prošle sezone kroz doigravanje izborio plasman u elitu, iako je Championship završio tek na šestom mjestu. Guardian sada smatra da će za ostanak među najboljima trebati novo malo čudo.

Situacija je ipak drukčija nego prošle sezone. Hull je doveo čak 11 igrača i potrošio oko 90 milijuna eura, a Jakirović još nije završio s pojačanjima.

Hrvatski trener želi dodatno ojačati napad, a među željama su Wilson Isidor i Žan Vipotnik. Jakirović tako ima priliku još jednom začepiti usta kritičarima.

Hull CitySergej Jakirović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike