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Urban & 4 održat će humanitarni koncert u Omišu: Sav prihod će ići unesrećenima u požaru

Urban &amp; 4 održat će humanitarni koncert u Omišu: Sav prihod će ići unesrećenima u požaru
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Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Urban&4 nastupit će 20. kolovoza u 21 sat na Ljetnoj pozornici, Punta 1 u Omišu

17.8.2026.
19:31
Hot.hr
Luka Antunac/PIXSELL
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Nakon velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio područje Omiša, Lokve Rogoznice i okolnih mjesta, organizatori Omiškog kulturnog ljeta odlučili su zakazani koncert grupe Urban&4 pretvoriti u humanitarnu večer.

Iako je koncert prvotno bio planiran kao jedan od ključnih glazbenih događaja ovogodišnjeg programa, održat će se u četvrtak, 20. kolovoza, s početkom u 21 sat na Ljetnoj pozornici u Omišu. Umjesto otkazivanja, organizatori su mu dali humanitarni karakter, a cjelokupan prihod od prodanih ulaznica bit će usmjeren pomoći osobama pogođenima požarom.

Omiško kulturno ljeto već je dan nakon požara otkazalo sva predviđena događanja, uključujući predstave zakazane za 16. i 17. kolovoza. No, nakon što su razmotrili mogućnost otkazivanja koncerta Urban&4, organizatori su odlučili da njegovo održavanje može imati još važniju svrhu; okupiti građane i posjetitelje te kroz glazbu pomoći onima koji su u požaru pretrpjeli štetu i gubitke.

Urban&4 nastupit će 20. kolovoza u 21 sat na Ljetnoj pozornici, Punta 1 u Omišu. 

 

Damir UrbanUrban & 4OmišPožar
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