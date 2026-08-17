Belišće se poklonilo poginulim braniteljima: 'Teško je gledati dijete kako odrasta bez oca'

U Belišću je svečano otkrivena spomen ploča u sjećanje na poginule pripadnike Hrvatske vojske i policije, radnike Kombinata Belišće i civile poginule u Domovinskom ratu. Onima koji su hrabrošću i zajedništvom u najtežim danima najveću žrtvu u stvaranju slobodne Hrvatske.

Na području Valpovštine u Domovinskom ratu poginulo je 60 osoba, a 150 ih je ranjeno.

"Bilo je strašno, imali su one VBR-ove, po 20-30 tih raketa, kad krene od jednog kraja Belišća do drugog kraja Valpova, svugdje pada, a to je onda strašno“, rekao je Ivica Pelivanović, hrvatski branitelj.

Ratnog vremena sjeća se i gospođa Rupić tada 23- godišnjakinja u osmom mjesecu trudnoće.

"Bilo je strašno, teško, svakodnevna granatiranja, žrtava je bilo poprilično i civilnih i vojnih“, rekla je Krunčica Rupčić, supruga poginulog hrvatskog branitelja.

'Branili smo svoje obitelji'

Jer civili su ostali u svom Belišću i uz svoje branitelje.

"Imali smo razlog koga da branimo, koga da štitimo i za koga da se borimo.“ kaže Ivica Pelivanović.

"Branili smo svoje obitelji, nismo napadali tuđe, u početku je bilo malo i zastrašujuće“, rekao je Zvonko Stanković, hrvatski branitelj.

Ginulo se na položajima, ulicama i radnim mjestima. U Valpovštini je poginulo 60 osoba, a 150 je ranjeno. O najtežim trenucima priča se sa suzama u očima.

"O tome ja ne volim puno pričati, razumijete, prisjetim se toga i sve, ali samo u krugu baš najužih“, rekao je Bruno Kristić, hrvatski branitelj.

Mnogi su ostali i bez najbližih. I kažu vrijeme ne liječi nego uči živjeti s tim.

"Teško, teško i dan danas, dijete vam je uvijek, barem evo kod mene bilo prioritet da izgradim ga u jednu zdravu, pametnu, dobru osobu, poštenu, vrijednu, evo što i je,“ rekla je Krunčica Rupić.

Treba znati što je bilo

Veterani kažu da mlade ne treba opterećivati ratom, ali da treba znati što je bilo.

"Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirane o svemu onome što se događalo devedesetih godina da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi", rekao je Ivan Anušić, ministar obrane.

Zbog toga i spomen ploča sjećanja i ponosa.

"Ponos što se s ovoga mjesta nije otišlo, a moglo se, ponos što se svako jutro ustajalo, odlazilo na posao u gradu koji je bio na prvoj crti“, rekla je Ivana Jerbić, gradonačelnica Belišća.

Ponos i ljubav u srcima su i obitelji poginulih.

"U srcu uvijek, uvijek, to nikada ne nestaje i čujte gledati dijete kako odrasta, u biti odrasta bez oca, nije imao priliku ga ni upoznati“, rekla je Krunčica Rupić.

Svoje živote dali su za Hrvatsku u kojoj njihova ljubav treba biti prepoznatljiva zauvijek.