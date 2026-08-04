Ministar Medved otkrio spomenik braniteljima: 'Hrvatska se nikada neće ispričavati za Oluju'

U povodu Dana općine Hrvatska Dubica svečano je otkriven spomenik u čast i trajno sjećanje na 39 poginulih hrvatskih branitelja koji su svoje živote položili u obrani Hrvatske Dubice tijekom Domovinskog rata.

Hrvatska Dubica ostala je upamćena kao prvo oslobođeno općinsko središte u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Prvog dana operacije, 4. kolovoza 1995., u mjesto su ušli hrvatski branitelji iz Kutine, pripadnici 3. bojne 125. domobranske pukovnije Novska. Taj se datum od tada obilježava kao Dan općine Hrvatske Dubice.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je kako Domovinski rat nije započeo operacijom Oluja, nego 1991. velikosrpskom agresijom na Hrvatsku. "Počeo je 1991. brutalnom velikosrpskom agresijom na Hrvatsku, a završit će kada pronađemo sve naše nestale", poručio je Medved.

Oluja - besprijekorno provedena vojno-redarstvena operacija

Naglasio je kako je Oluja bila besprijekorno provedena vojno-redarstvena operacija koja je, nakon svih neuspjelih pokušaja mirnog rješenja, bila jedini način oslobađanja okupiranih područja Hrvatske.

"Hrvatska se ni danas, niti će se ikada ispričavati za vojno-redarstvenu operaciju Oluja jer je bila opravdana i nužna. Njezin je cilj bio vratiti okupirana područja Hrvatske i omogućiti prognanima povratak njihovim domovima", rekao je ministar.

Zahvalio je svim hrvatskim braniteljima na njihovoj žrtvi te istaknuo kako doprinos branitelja s područja Hrvatske Dubice nikada neće biti zaboravljen. "Ovaj spomenik izraz je naše zahvalnosti i poštovanja. Trajno će čuvati uspomenu na njihove živote, hrabrost i žrtvu", rekao je Medved. Podsjetio je i da je u temelje hrvatske države ugrađena žrtva 137 poginulih branitelja i civilnih žrtava s područja Hrvatske Dubice.

"U te temelje utkana su i 245 imena hrvatskih branitelja poginulih u Oluji. Izgovaramo ih s ponosom i zahvalnošću jer je njihova žrtva donijela slobodu koju danas živimo", kazao je.

Govoreći o važnosti spomen-obilježja, ministar je naglasio kako ono svjedoči da se Domovinski rat živio u svakom hrvatskom selu, gradu i obitelji.

"Ovaj spomenik postaje mjesto susreta generacija. Nosi poruku trajnosti i podsjeća da se žrtva hrvatskih branitelja čuva u srcu Hrvatske Dubice, u njihovim obiteljima i u kolektivnoj svijesti hrvatskog naroda. Ovdje će mladi učiti o vrijednosti slobode, a obitelji poginulih pronalaziti mir", rekao je.

Dodao je kako će Hrvatska i u budućnosti graditi na vrijednostima koje su branitelji obranili. "Nastavit ćemo čuvati zajedništvo i biti odgovorni prema Domovini. To su čvrsti temelji hrvatske budućnosti. Hrvatska pamti kolika je žrtva podnesena za slobodu, a mladima poručujem da je upravo ta žrtva temelj slobodne Hrvatske. Domovinski rat neće biti završen dok ne pronađemo sve naše nestale", zaključio je Medved.

Mjesto okupljanja, molitve i odavanja počasti

Načelnica Općine Hrvatske Dubice Ljubica Karagić istaknula je kako će spomen-obilježje u središtu mjesta trajno svjedočiti o žrtvi, hrabrosti i ljubavi hrvatskih branitelja prema Domovini. "Upravo je 4. kolovoza 1995. Hrvatska Dubica postala prvo oslobođeno općinsko središte u Hrvatskoj. Ovaj datum za nas nije samo Dan općine, nego dan pobjede, povratka i nade, ali i dan kada se s posebnim ponosom prisjećamo svih onih koji slobodu nisu dočekali, a svojim su životima omogućili da je mi danas živimo“, rekla je Karagić.

Spomen-obilježje postavljeno je na Trgu hrvatskih branitelja, u središtu Hrvatske Dubice, kao mjesto okupljanja, molitve i odavanja počasti sadašnjih i budućih naraštaja. U crni kameni monolit uklesana su imena 39 poginulih hrvatskih branitelja iz cijele Hrvatske koji su poginuli u obrani Hrvatske Dubice.

Autor spomenika, dimenzija 3,00 x 1,20 metara, krajobrazni je arhitekt i arhitekt Marijo Jukić. Spomenik je podignut kao trajni znak zahvalnosti, poštovanja i sjećanja na hrvatske branitelje koji su položili svoje živote u obrani Domovine.

Projekt izgradnje spomen-obilježja realiziran je uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, koje je osiguralo 17.000 eura, u partnerstvu s Općinskim ogrankom Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Općine Sunja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 28.000 eura.