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Salah ima novi klub, iznenadit će vas gdje nastavlja karijeru

Salah ima novi klub, iznenadit će vas gdje nastavlja karijeru
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Foto: via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Salaha ćemo sljedeće sezone gledati u novom dresu

4.8.2026.
16:59
M.G.
via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Egipatski napadač Mohamed Salah (34) uskoro će i službeno postati novi igrač turskog prvoligaša Trabzonspora, obavio je novinar Yagız Sabuncuoglu.

Salahu ugovor s Liverpoolom istječe u ljeto 2027., ali klub ga je iz zahvalnosti za sve što je učinio pustio godinu dana ranije.

Sabuncuoglu je objavio da je dogovor između Salaha i Trabzonspora postignut i da će Egipćanin potpisati dvogodišnji ugovor.

Navodno će Salah u novom klubu imat jako veliku plaću, trebao bi postati jedan od najplaćenijih igrača u povijesti turske Superlige.

Salah je u Liverpoolu proveo devet godina, a nakon što je završila njegova era na Anfieldu i postao je slobodan igrač, za njim je zavladala pomama na tržištu. Htjeli su ga poznati klubovi iz Europe, Saudijske Arabije i Sjedinjenih Američkih Država, a čini se da je na kraju odabrao odlazak u Tursku.

Mohamed SalahTrabzonspor
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