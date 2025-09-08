United je vratara platio 50 milijuna eura, a nakon dvije sezone kikseva poslao ga na posudbu

Andre Onana s puno je nade došao u Manchester United, ali je njegova karijera na Otoku bila protkana kiksevima i jakim kritikama medija i navijača. Sada napušta United i odlazi na posudbu u Tursku.

Trabzonspor i Manchester United sve su dogovorili i kamerunski će vratar ovu sezonu provesti na posudbi u Trabzonu. United je prije dvije godine platio Interu 50 milijuna eura za Andrea Onanu. Ukupno je među vratnicama engleskog velikana upisao 102 nastupa.

🚨🔐 Understand Manchester United and Trabzonspor have just counter signed all documents for Onana deal!



It’s all sealed and completed, story confirmed: Onana joins Trabzonspor on loan from Man United. 🇹🇷 pic.twitter.com/yEg81W5H7p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2025

Ove sezone Amorim ga je prikucao za klupu, a jedinicu je preuzeo Altay Bayindir, ali niti on nije zadovoljio te je United iz Antwerpa doveo Sennea Lammensa. Onana je tako postao tek treći golman u mančesterskom klubu i sada je proslijeđen na posudbu u turski Trabzonspor.

