PRAVAC TURSKA /

United je vratara platio 50 milijuna eura, a nakon dvije sezone kikseva poslao ga na posudbu

United je vratara platio 50 milijuna eura, a nakon dvije sezone kikseva poslao ga na posudbu
Foto: Profimedia

Ukupno je među vratnicama engleskog velikana upisao 102 nastupa

8.9.2025.
18:41
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Andre Onana s puno je nade došao u Manchester United, ali je njegova karijera na Otoku bila protkana kiksevima i jakim kritikama medija i navijača. Sada napušta United i odlazi na posudbu u Tursku.

Trabzonspor i Manchester United sve su dogovorili i kamerunski će vratar ovu sezonu provesti na posudbi u Trabzonu. United je prije dvije godine platio Interu 50 milijuna eura za Andrea Onanu. Ukupno je među vratnicama engleskog velikana upisao 102 nastupa. 

 

 

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

Ove sezone Amorim ga je prikucao za klupu, a jedinicu je preuzeo Altay Bayindir, ali niti on nije zadovoljio te je United iz Antwerpa doveo Sennea Lammensa. Onana je tako postao tek treći golman u mančesterskom klubu i sada je proslijeđen na posudbu u turski Trabzonspor.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Boris Jovičić ukazao na bitan detalj u reprezentaciji: 'Taj problem bi trebao biti riješen'

Andre OnanaManchester UnitedTrabzonspor
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVAC TURSKA /
United je vratara platio 50 milijuna eura, a nakon dvije sezone kikseva poslao ga na posudbu