Nezapamćena tragedija: Nekoliko dana prije transfera života poginuo 16-godišnji nogometaš

Šesnaestogodišnji kolumbijski nogometaš Eder Smic Valencia poginuo je u stravičnoj prometnoj nesreći u svojoj domovini.

Smrtno je stradao u nedjelju ujutro, dok je bio na odmoru u domovini sa svojom obitelji. Poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Guachené, nedaleko od grada Cali. Prema prvim informacijama s terena, cisterna je iz još neutvrđenih razloga udarila u nekoliko vozila na cesti. Mladi nogometaš nalazio se u sivom automobilu koji je bio dio tog stravičnog sudara. Unatoč brzoj reakciji hitnih službi, njegove ozljede bile su preteške.

Lokalne vlasti odmah su pokrenule opsežnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i točan uzrok koji je doveo do ove nezapamćene tragedije. Cijela zajednica je u šoku, a istraga bi trebala dati odgovore na pitanja kako je moguće da je život pun snova i obećanja ugašen na tako brutalan način.

Smic Valencia, iznimno talentirani 16-godišnjak kojemu se predviđala velika karijera, bio je prije kobne nesreće na samom pragu potpisivanja ugovora za američki klub New York Red Bulls.

Smatrao se jednim od najvećih dragulja kolumbijskog nogometa svoje generacije. Kao član cijenjene akademije Academia Alemana Popayán (AAFP), poznate po stvaranju igrača s međunarodnim potencijalom, Valencia se isticao svojom tehnikom, brzinom i nevjerojatnim osjećajem za gol. Njegova predanost na treninzima i zrelost na terenu, neuobičajena za tako mladog igrača, obećavale su karijeru na najvišoj razini. Bio je napadač modernog kova, sposoban sam riješiti utakmicu, a upravo su ga te kvalitete dovele pod povećalo brojnih međunarodnih skauta.

