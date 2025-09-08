Javnost reagirala na čestitku HNS-a Luki Sučiću: 'Što kaže Dalić, jel smije slavit rođendan?'

Hrvatski nogometni savez (HNS) našao se na udaru javnosti nakon što je na društvenim mrežama objavio rođendansku čestitku Luki Sučiću. Veznjak Real Sociedada slavi 23. rođendan, no umjesto na Maksimiru, gdje bi volio biti u dresu reprezentacije, rođendan je dočekao vjerovatno kod kuće – jer trenutno odrađuje suspenziju zbog ranijih događaja.

HNS je na službenim profilima objavio:

'Sve najbolje za rođendan danas želimo Luki Sučiću – puno zdravlja, sreće i uspjeha!'

Naizgled dobronamjerna čestitka izazvala je lavinu reakcija. Dio navijača poželio je Sučiću sreću, dok drugi nisu mogli odoljeti sarkazmu i humoru na račun izostanka s popisa Zlatka Dalića.

Neki od komentara glasili su:

'A joj. Svi nismo ok s odlukom da nije pozvan. Ali barem mu pustite rođendan bez komentara. Sretan rođendan, Luka.'

'Što kaže Dalić, jel smije slavit rođendan?'

'I što manje svatova niste napisali.'

'A zato ga je Dala pustio – da u miru proslavi rođendan. Svaka čast, izborniče!'

Čestitka koja je trebala biti gesta podrške pretvorila se u pravu raspravu, a hrvatska javnost još jednom je pokazala koliko su reprezentacija i izbornikova selekcija osjetljive teme. I dok Sučić vjerojatno nije očekivao da će mu rođendan biti povod za društvene polemike, barem se može pohvaliti da ga navijači nisu zaboravili i to na vrlo specifičan način.

