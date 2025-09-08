Bivši trener Rijeke našao novi klub: Radomir Đalović odlazi u susjedstvo

Crnogorski stručnjak Radomir Đalović, koji je prošle sezone s Rijekom osvojio dvostruku krunu i time ispisao povijest kluba s Rujevice, na korak je do novog angažmana. Kako prenosi Ekipa, Đalović bi trebao postati novi trener Maribora, a službeno potpisivanje ugovora očekuje se početkom tjedna.

Maribor je nakon tri tjedna potrage konačno pronašao nasljednika na klupi. Prema navodima Ekipe, Đalović je prethodno bio u kontaktu i s turskim biznismenom Acunom Ilicalijem, vlasnikom Maribora, no tada nije dao konačan pristanak. Ipak, pregovori sa Slovencima završili su uspješno, pa će Crnogorac karijeru nastaviti u regiji.

Ugovor bi, prema istom izvoru, trebao biti potpisan na dvije godine, a Đalović će već u ponedjeljak otputovati u Maribor i preuzeti momčad. Dan kada je dogovoren posao pokazao se vrlo uspješnim za 'Viole', koje su posljednjeg dana prijelaznog roka dovele i četiri nova igrača.

Đalović tako nastavlja trenerski put nakon što je s Rijekom ostvario povijesni uspjeh, a slovenski velikan dobiva čovjeka s dokazanim pobjedničkim pedigreom.

