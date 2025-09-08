Zaiskrilo između Yamala i Realove zvijezde: Potonji izvukao deblji kraj

U kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Španjolska je rutinski odradila posao protiv Turske i slavila s uvjerljivih 6:0, no rezultat je ostao u sjeni duela dvojice najvećih mladih talenata današnjice – Laminea Yamala i Arde Gülera.

Španjolska nadigrala Tursku

Junak utakmice bio je Arsenalov veznjak Mikel Merino koji je upisao hat-trick, dok je Pedri potvrdio svoju klasu s dva gola. Posebno raspoložen bio je i Mikel Oyarzabal, koji je podijelio čak tri asistencije. Ipak, ono o čemu se najviše priča dogodilo se u 63. minuti, kada je dvoboj dviju mladih zvijezda podignuo tenzije.

Pri rezultatu 6:0, Yamal je odlučio stati pred loptu i usporiti igru, što se nimalo nije svidjelo njegovom vršnjaku i rivalu iz Madrida. Güler ga je, vidno iznerviran, gurnuo. Kada se činilo da će se situacija smiriti, isti se scenarij ponovio i došlo je do novog naguravanja. Prije nego što su emocije potpuno eskalirale, suigrači su uskočili i razdvojili obojicu.

Ovaj trenutak nije bio tek običan sukob – bio je to simbol rivalstva koje nadilazi nacionalne dresove i koje već desetljećima definira španjolski nogomet. Real Madrid i Barcelona dobili su svoje nove predstavnike u budućim “El Clásicima”, a svijet je svjedočio prvim iskricama koje obećavaju spektakl u godinama koje dolaze.

Mlade nade čeka svijetla budućnost

Španjolski izbornik Luis de la Fuente uoči utakmice pohvalio je obojicu: “Lamine i Arda su sjajni nogometaši. Lamine je željan rasta, i to je dobro za cijelu grupu.” Njegove riječi samo su pojačale očekivanja, a dvoboj na travnjaku pokazao je da se radi o generaciji koja neće popuštati.

Što se same igre tiče, dileme nije bilo, Španjolska je dominirala od prve do zadnje minute, dok Turska nije pronašla nikakav odgovor. Rezultat je samo potvrdio razliku u kvaliteti i hijerarhiji, no ono što će ostati upamćeno je sudar dvaju tinejdžera koji će godinama paliti i žariti europskim nogometom.

Ono što je počelo kao bezazleno gurkanje moglo bi jednog dana postati uvod u nove klasike, dvoboje koji zaustavljaju svijet. Yamal i Güler tek su na početku, ali već sada je jasno pred nama je potencijalno rivalstvo koje će definirati eru.