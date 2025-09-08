I oni su nekad sjedili u školskim klupama: Možete li u našoj galeriji prepoznati političare dok su bili djeca?

Prvi je dan škole, a povodom toga prisjetili smo se naše prošlogodišnje galerije. Tada smo se javili hrvatskim političarima i od zastupnika, europarlamentaraca, ministara do gradonačelnika, zatražili da se prisjete svojih školskih dana.

Koje ih to uspomene vežu za školske klupe, tko je u školu krenuo sa šest godina, koga su zvali buntovnikom, ali i tko je od malena stajao pred kamerama i glumio u reklamama? Sve saznajte u fotogaleriji.

Nakon što vidite fotografiju iz djetinjstva i pročitate uspomene koje ih vežu na školske klupe - probajte pogoditi o kome je riječ. Ako niste sigurni, idite na sljedeću sliku i saznat ćete jeste li bili u pravu.