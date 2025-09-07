Milenijska generacija dobila prvog sveca: Pogledajte kako je izgledala kanonizacija Carla Acutisa, ali i svetog Piera

Tinejdžer koji je umro od leukemije 2006. godine postao je u nedjelju prvi katolički svetac milenijske generacije. Tisuće hodočasnika okupile su se u nedjelju na Trgu sv. Petra u Vatikanu, gdje ga je svetim proglasio papa Lav XIV.

Carlo Acutis, talijanski tinejdžer rođen u Britaniji koji je umro u dobi od 15 godina, naučio je računalni program za izradu web stranica kako bi širio svoju vjeru. Njegova priča privukla je široku pozornost katoličke mladeži, a sada je na istoj razini kao Majka Tereza i Franjo Asiški.

Acutisovu kanonizaciju mnogi su mladi katolici mjesecima s nestrpljenjem iščekivali. Izvorno je bila zakazana za travanj, ali je odgođena nakon smrti pape Franje.

Proglašen još jedan svetac

Uz Carla Acutisa, papa Lav XIV. kanonizirao je i Piera Girogia Frassatia. Oni su prvi sveci njegova pontifikata. Papa je prvi put predsjedao takvom ceremonijom.

Reporter Mario Jurič jučer je razgovarao s majkom svetog Carla. Razgovor s njom pogledajte OVDJE.

'Svi smo pozvani biti sveci'

U obraćanju okupljenima na Trgu sv. Petra na otvaranju događaja, Lav je rekao da su Acutis i Frassati primjeri svetosti i pomaganja onima u potrebi.

"Svi vi, svi mi zajedno, pozvani smo biti sveci", rekao je Papa mnoštvu okupljene mladeži.

Antonio D'Averio, 24, koji je bio na ceremoniji, nazvao je kanonizaciju „pruženom rukom Crkve prema nama mladima“. D'Averio je rekao da je računalni programer i da se posebno poistovjećuje s Acutisovom pričom.

"I on je volio računalne znanosti. Za sveca... to je svakako nešto novo. To je također nešto što je, po mom mišljenju, bilo potrebno", rekao je D'Averio.

Kako je Acutis napredovao službenim putem Crkve do svetosti, njegovo je tijelo premješteno u crkvu u brdovitom gradiću Assisiju u središnjoj Italiji, odakle je bio sv. Franjo, u skladu s Acutisovim posljednjim željama.

Posljednje počivalište novog sveca, gdje je Acutis pokopan odjeven u sportsku majicu, traperice i tenisice, postalo je popularno pobožno mjesto koje svakodnevno privlači tisuće vjernika.