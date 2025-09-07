Ako ste propustili FNC 24: Donosimo nokaut večeri, krv i rat do zadnje sekunde!

FNC 24 održan je pred prepunom Arenom Zagreb i donio je pravi spektakl s čak puno zanimljivih i dobrih borbi u jednoj večeri. Publika je imala priliku vidjeti sve – od debitanata gladnih dokazivanja, preko uzbudljivih prekida i atraktivnih nokauta, pa sve do borbi za pojaseve koje su odlučivale o prvacima.

Net.hr cijeli je spektakl pratio uživo.

Posebnu draž večeri donijela je činjenica da je u goste stigao i Stipe Miočić, UFC-ova legenda i bivši prvak teške kategorije, koji je svojim prisustvom dodatno podigao atmosferu. Njegova pojava izazvala je ovacije publike, a mnogi borci nisu krili ponos što su imali priliku nastupiti pred jednim od najvećih svih vremena.

Na programu su bila i dva okršaja za titulu – Matej Batinić branio je pojas poluteške kategorije, dok je u glavnoj borbi večeri Ivan Vitasović pokušao još jednom potvrditi dominaciju u teškoj kategoriji. Uz to, gledali smo i sunaslovnu borbu Aleksandra Ilića, čiji je nastup izazvao poseban interes publike.

Donosimo pregled svih borbi i videa nokauta:

1. U prvoj borbi večeri u perolakoj kategoriji (66,1 kg/66,1 kg) nastupili su Marko Ančić i Mykola Kazachynskyi.

Pobijedio je Marko Ančić jednoglasnom odlukom sudaca.

2. U poluteškoj kategoriji (93,5 kg/92,4 kg) borili su se Tiriel Luka Abramović i Patryk Grabowski.

Pobijedio je Tiriel Luka Abramović tehničkim nokautom u prvoj rundi – video nokauta možete pogledati OVDJE.

3. U trećoj borbi večeri u bantam kategoriji (61,3 kg/61,5 kg) nastupili su Fran Luka Đurić i Stipe Brčić.

Slavio je Fran Luka Đurić prekidom nakon 3 minute i 40 sekundi prve runde – video završnice možete pogledati OVDJE.

4. U velter kategoriji (77,6 kg/77,6 kg), u finalu reality showa Fight of Nations™: Put do pobjede, borili su se Filip Vidak i Veljko Aleksić.

Pobijedio je Veljko Aleksić jednoglasnom odlukom sudaca te osvojio FNC ugovor vrijedan 10.000 eura.

5. U lakoj kategoriji (70,7 kg/70,7 kg) borili su se Filip Pejić i Aleksandar Janković.

Pobijedio je Filip Pejić jednoglasnom odlukom sudaca.

6. U teškoj kategoriji (115,0 kg/113,0 kg) nastupili su Michal Andryszak i Said Sowma.

Pobijedio je Said Sowma tehničkim nokautom u trećoj rundi – video nokauta možete pogledati OVDJE.

7. U poluteškoj kategoriji (93,5 kg/93,2 kg) borili su se Arturas Kudresovas i Tomo Spahović.

Slavio je Tomo Spahović nokautom u drugoj rundi i postao prvak – video nokauta možete pogledati OVDJE.

8. U borbi za pojas perolake kategorije (65,6 kg/66,9 kg – Politylo pao na vagi) nastupili su Ivan Sičaja i Pawel Politylo.

Ivan Sičaja pobijedio je nokautom u drugoj rundi i postao prvak – video nokauta možete pogledati OVDJE.

9. U catchweight borbi do 80 kilograma (80,0 kg/79,5 kg), u disciplini extreme boxing, nastupili su Francisco “Panchi” Barrio i Vaso Bakočević.

Pobijedio je Francisco Barrio jednoglasnom odlukom sudaca.

10. U borbi za pojas poluteške kategorije (92,4 kg/92,9 kg) borili su se Matej Batinić (c) i Andres Ramos.

Matej Batinić slavio je tehničkim nokautom u prvoj rundi i obranio naslov – video nokauta možete pogledati OVDJE.

11. U sunaslovnoj catchweight borbi do 88,5 kilograma (88,4 kg/88,3 kg) nastupili su Mario Žgela i Aleksandar Ilić.

Aleksandar Ilić pobijedio je prekidom u prvoj rundi nakon samo 28 sekundi – video završnice možete pogledati OVDJE.

12. U glavnoj borbi večeri za pojas teške kategorije (106,0 kg/108,4 kg) nastupili su Ivan Vitasović (c) i Darko Stošić.

Nakon pet iscrpljujućih rundi pobjedu je odnio Ivan Vitasović, obranivši titulu prvaka.