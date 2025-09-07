FNC /

Dominacija u drugoj rundi: Vitasović drži centar kaveza i nameće ritam

Za sada Ivan Vitasović vodi na bodovima – baca puno udaraca i gotovo bez greške odrađuje plan. Stošić, s druge strane, izgleda usporeno i ne pronalazi pravi odgovor, kao da nešto nije u redu u njegovoj izvedbi.

Ulaskom u drugu rundu tempo ostaje visok, što je rijetkost u teškaškim borbama. Vitasović nastavlja pritiskati, radi odlično i drži inicijativu, dok Stošić strpljivo čeka priliku. Konačno vraća jedan snažan desni kroše i podsjeća da i dalje može biti opasan.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.9.2025.
1:16
Sportski.net
Ivan VitasovićDarko StošićStipe MiočićFncFnc 24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx