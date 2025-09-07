Dominacija u drugoj rundi: Vitasović drži centar kaveza i nameće ritam

FNC /

Za sada Ivan Vitasović vodi na bodovima – baca puno udaraca i gotovo bez greške odrađuje plan. Stošić, s druge strane, izgleda usporeno i ne pronalazi pravi odgovor, kao da nešto nije u redu u njegovoj izvedbi.

Ulaskom u drugu rundu tempo ostaje visok, što je rijetkost u teškaškim borbama. Vitasović nastavlja pritiskati, radi odlično i drži inicijativu, dok Stošić strpljivo čeka priliku. Konačno vraća jedan snažan desni kroše i podsjeća da i dalje može biti opasan.