Batinić najavio što slijedi nakon pobjede: Slovenija?

Matej Batinić nije skrivao emocije nakon velike pobjede u zagrebačkoj Areni.

'Sretan sam, htio sam završiti nogom, ali svejeedno uspjeli smo. Prva runda je bila za ruke, ali sam na kraju ostvario ono što sam priželjkivao,' rekao je Batinić.

Priznao je da je imao i vlastitih dvojbi: 'Najveći problem bio je pitanje mogu li izdržati i kako će moje tijelo reagirati.“

Na kraju se zahvalio Mirku Filipoviću na podršci, a otkrio je i što slijedi.Matej od četvrtog mjeseca želi i Slo Rockya u Ljubljani. On je uzeo pehar i radio cirkus, ali zna što ga čeka.