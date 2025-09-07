Kao bračni par u svađi: Vaso i Barrio izmijenili udarce do posljednje sekunde!

FNC 24 /

Završnica borbe donijela je pravi vatromet. Barrio je složio sjajnu kombinaciju, dok je Vaso odgovarao brzim ulascima i izlascima iz klinča. Publika je uživala u razmjeni udaraca, a svaki potez podizao je tenzije.

Barrio je pogodio nekoliko čistih udaraca, no Vaso se nije predavao do samog kraja. Kada je gong označio završetak, ostalo je pitanje – tko je pobijedio?

Bez obzira na ishod, jedno je jasno – Panchi je oduševio. Iako poznat kao hrvač, odradio je boksački meč na visokoj razini i pokazao da se radi o pravom čudu od borca.