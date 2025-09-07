FNC 24 /

Kao bračni par u svađi: Vaso i Barrio izmijenili udarce do posljednje sekunde!

Završnica borbe donijela je pravi vatromet. Barrio je složio sjajnu kombinaciju, dok je Vaso odgovarao brzim ulascima i izlascima iz klinča. Publika je uživala u razmjeni udaraca, a svaki potez podizao je tenzije.

Barrio je pogodio nekoliko čistih udaraca, no Vaso se nije predavao do samog kraja. Kada je gong označio završetak, ostalo je pitanje – tko je pobijedio?

Bez obzira na ishod, jedno je jasno – Panchi je oduševio. Iako poznat kao hrvač, odradio je boksački meč na visokoj razini i pokazao da se radi o pravom čudu od borca.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.9.2025.
0:29
Sportski.net
Vaso BakočevićFrancsico Croata BarrioFncFnc 24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx