odličan početak /

Pogledajte kako je poljski borac žestokim ulaskom zaprijetio Sičaji!

Početak meča donio je pravu eksploziju u kavezu. Poljak Pawel Politylo zaletio se poput bika i odmah pokušao baciti Ivana Sičaju na tlo. No, hrvatski borac uzvraća krošeom i podiže atmosferu – publika glasno skandira: “Ivane, Ivane!”

Politylo uspijeva baciti Sičaju, ali ovaj se brzo izvlači i vraća u ritam. Poljak pogađa jedan udarac i na trenutak situacija izgleda opasno, no Sičaja ostaje pribran i spreman za nastavak borbe

Spektakularni borilački event iz Arene Zagreb

6.9.2025.
23:58
Sportski.net
Pawel PolityloIvan SičajaFncFnc 24
