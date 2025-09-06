Pogledajte kako je poljski borac žestokim ulaskom zaprijetio Sičaji!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

odličan početak /

Početak meča donio je pravu eksploziju u kavezu. Poljak Pawel Politylo zaletio se poput bika i odmah pokušao baciti Ivana Sičaju na tlo. No, hrvatski borac uzvraća krošeom i podiže atmosferu – publika glasno skandira: “Ivane, Ivane!”

Politylo uspijeva baciti Sičaju, ali ovaj se brzo izvlači i vraća u ritam. Poljak pogađa jedan udarac i na trenutak situacija izgleda opasno, no Sičaja ostaje pribran i spreman za nastavak borbe

