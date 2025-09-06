Strašno koljeno! Pogledajte kako je Sičaja uspavao velikog rivala jednim udarcem

FNC 24 ponudio je već nekoliko brutalnih nokauta. Još jedan je potpisao i ramski udarač Ivan Sičaja koji je u drugoj rundi nokautirao Pawela Polityla.

Sičaja je postao prvak FNC-ove perolake kategorije i to nakon što je Politylo po drugi put pao vagu te nije konkurirao za pojas. Ova borba nadmašila je očekivanja jer je bila puno atraktivnija od njihove posljednje borbe. Sičaja i Politylo su razmjenjivali udarce u prvoj i drugoj rundi, a onda je Polityla koštao otvoreni stav.

Sičaja ga je pogodio "flying knee" udarcem i brutalno nokautirao, što možete pogledati u videu.

