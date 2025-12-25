FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JE LI PRETJERALA? /

Golišava božićna čestitka Ivane Knoll podigla temperaturu na društvenim mrežama

Golišava božićna čestitka Ivane Knoll podigla temperaturu na društvenim mrežama
×
Foto: Privatni Album

Ivana Knoll podijelila je blagdansku čestitku koja je odmah privukla pažnju pratitelja

25.12.2025.
11:32
Hot.hr
Privatni Album
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ivana Knoll (33), hrvatska influencerica i najpoznatija navijačica, ponovno je zapalila društvene mreže svojom posljednjom objavom. Poznata po provokativnim fotografijama i aktivnom online prisustvu, Ivana je ovoga puta odlučila poželjeti svojim pratiteljima sretne blagdane na jedan neobičan i zavodljiv način.

Tangice i kristalna voda

U svojoj božićnoj objavi Ivana je podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira u minijaturnom crnom kupaćem kostimu dok uživa u kristalno čistoj vodi. Uz fotografije je dodala opis: „Happy Holydays dolls“, čime je poruka dobila i osobni, razigrani ton. Njezine pozicije i styling podignuli su temperaturu među pratiteljima, a broj komentara i lajkova ponovno je potvrdio njezinu popularnost na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Ivana Knöll (@knolldoll)

Podsjećamo, Ivana Knoll poznata je po svojoj sposobnosti da privuče pažnju pratitelja i medija, često kombinirajući zavodljive fotografije s modnim i lifestyle sadržajem. Njene objave redovito izazivaju reakcije i rasprave, a brojne fanove potiču na interakciju, što je Ivana savršeno iskoristila i u blagdanskom periodu.

POGLEDAJTE FOTO:Kolodvori vide više ljubavi nego svadbene sale... Pogledajte kakve scene smo zatekli na peronu

Ivana KnollBožićna čestitka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JE LI PRETJERALA? /
Golišava božićna čestitka Ivane Knoll podigla temperaturu na društvenim mrežama