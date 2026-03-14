Procurio tajni plan! Orban ima aduta za izbore, ruski 'specijalci' već su u Budimpešti

Mala crna spomen-ploča na pročelju kuće broj 99 na budimpeštanskom bulevaru Andrássy podsjeća na događaj iz studenog 1956. godine. Tada su sovjetske trupe ušle u Mađarsku i brutalno ugušile antikomunističku revoluciju. Ipak, pojedini sovjetski vojnici odbili su sudjelovati u krvoproliću nad mađarskim borcima za slobodu – zbog čega su i sami pogubljeni, piše Deutsche Welle.

Stanovnicima palače koja se nalazi nasuprot, ta ploča vjerojatno nije po volji. U toj se zgradi tada nalazilo veleposlanstvo Sovjetskog Saveza, gdje su izvršena pogubljenja. Danas je to veleposlanstvo Ruske Federacije u Mađarskoj.

Neki ruski dužnosnici i dalje mađarsku revoluciju iz 1956. nazivaju „fašističkim ustankom". Rusija, koja sebe u mnogočemu vidi kao nasljednicu Sovjetskog Saveza, za događaje iz 1956. nikada se nije ispričala.

Gotovo sedamdeset godina kasnije čini se da ta zgrada ponovno igra jednu tužnu ulogu. Rusko veleposlanstvo u Budimpešti navodno je postalo svojevrsni moskovski zapovjedni centar u mađarskoj izbornoj kampanji.

U suradnji s premijerom Viktorom Orbánom, njegovom vladom i strankom Fidesz, odatle se navodno organiziraju prljave kampanje protiv oporbenog kandidata Pétera Magyara. Na to upućuju informacije više istraživačkih novinara, kao i informacije koje su procurile s jedne sjednice mađarskog parlamenta.

'Polittehnolozi' u Budimpešti?

Već je mjesecima jasno da će parlamentarni izbori 12. travnja biti svojevrsni referendum o tome hoće li se Mađarska okrenuti Istoku ili Zapadu. Međutim, najnoviji događaji dodatno su zaoštrili situaciju: izjave ruskog predsjednika Vladimira Putina o Mađarskoj, kao i prikriveno rusko miješanje, pokazuju da su izbori u Mađarskoj dobili širi europski i geopolitički značaj. Radi se o tome pripada li Mađarska Europskoj uniji i Zapadu ili Rusiji.

Prošlog tjedna mađarski istraživački novinar Szabolcs Panyi s portala Vsquare, pozivajući se na izvore iz europskih obavještajnih službi, objavio je da je tročlani tim tzv. „polittehnologa" doputovao u Mađarsku kako bi pomogao Orbánu da ponovno pobijedi na izborima 12. travnja.

U Rusiji se „polittehnolozima" nazivaju politički savjetnici koji već desetljećima organiziraju Putinove izborne pobjede.

Vojska trolova i manipulacija algoritmima

Panyi je poznat po pouzdanim istraživačkim tekstovima. Za DW kaže da je informacije o ruskom utjecaju na izbore dobio iz tri neovisna izvora u europskim obavještajnim službama. Ruski tim navodno radi pod nadzorom Sergeja Kiriyenka, zamjenika čelnika ruske predsjedničke administracije. Njihov zadatak je organizirati kampanju na društvenim mrežama protiv Pétera Magyara i njegove stranke Tisza.

„Narativi Orbánove vlade na društvenim mrežama do sada su bili slabi i neučinkoviti", kaže Panyi. „Rusi žele pomoći Orbánu svojom vojskom trolova, manipulacijama algoritama i sadržajem koji širi strah, kako bi kampanju podigli na novu razinu."

Ubrzo nakon Panyijeve objave, mađarski su mediji izvijestili da se na zatvorenoj sjednici parlamentarnog Odbora za nacionalnu sigurnost govorilo o upozorenjima zapadnih obavještajnih službi da se u Budimpešti nalaze ruski „polittehnolozi". Predstavnici vlade rekli su, međutim, da njihova prisutnost nije potvrđena.

Ovog je tjedna list Financial Times objavio da je Kremlj angažirao moskovsku IT i propagandnu tvrtku „Agencija za društveni dizajn" (ASD) kako bi pomogla Orbánu u kampanji. Ta je agencija u Rusiji poznata po organiziranju dezinformacijskih kampanja i nalazi se pod sankcijama EU-a, SAD-a i drugih država.

Ruski veleposlanik napada Magyara

Nakon objave tih informacija, rusko veleposlanstvo u Budimpešti dodatno je potaknulo špekulacije priopćenjem da novinara Panyija „dobro poznaju" i da „otvoreno širi dezinformacije".

Veleposlanstvo tvrdi da u njemu ne boravi nikakva delegacija pod vodstvom Kiriyenka. Istovremeno su tiskovna služba veleposlanstva i ruski veleposlanik u Budimpešti Jevgenij Stanislavov osobno napali oporbenog čelnika, optužujući ga za širenje lažnih informacija.

Péter Magyar kritizirao je rusko miješanje u izbore i napisao veleposlaniku: „Mi Mađari nasljednici smo boraca za slobodu iz 1956. godine. Nitko nas ne može zastrašiti ni ucjenjivati." Većina Mađara glasat će 12. travnja za to da je mjesto Mađarske u europskom savezu, rekao je Magyar. Pozvao je i Orbána da sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost i objasni građanima „što se zapravo događa".

Putinovi pouzdani partneri

Orbán i njegova vlada, kao i Kremlj, odlučno negiraju da Rusija utječe na mađarsku izbornu kampanju. Ipak, Orbánova vlada održava bliže političke odnose s Rusijom nego gotovo s bilo kojom drugom državom. Otkako je Orbán došao na vlast 2010. godine, on i Putin sastajali su se gotovo svake godine. Mađarski premijer, unatoč sankcijama EU-a i SAD-a protiv Moskve, i dalje inzistira na ruskim isporukama nafte i plina, kao i na suradnji u području nuklearne energije.

Krajem prošle godine Putin je pohvalio Orbána kao „čelnika koji zastupa nacionalne interese" i rekao da će se s političarima poput njega Europa „ponovno roditi". Početkom ožujka mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó boravio je u Moskvi, gdje se sastao s Putinom.

Kao znak prijateljstva, ruski predsjednik predao je Mađarskoj dvojicu ukrajinskih ratnih zarobljenika mađarskog podrijetla, koji su se prethodno u ruskim propagandnim videosnimkama – prikazivanima i u mađarskim državnim medijima – izjasnili proruski. Prošlog tjedna Putin je zaprijetio da bi Rusija mogla obustaviti isporuke energije Europi, ali je naglasio da će nastaviti opskrbljivati „pouzdane partnere", među kojima su Mađarska i Slovačka.

Istraživački novinar Szabolcs Panyi smatra da je ta prijetnja još jedna vrsta Putinove pomoći Orbánu u kampanji. „On signalizira Mađarima da će benzinske pumpe presušiti i gospodarstvo stati ako ne glasaju za njegovog saveznika", kaže Panyi.

