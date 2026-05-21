Zora u suzama priznala strašnu tajnu Ljubi: 'Ako ikome kažeš, gotovo je'

Zora više nije mogla skrivati istinu. U emotivnom razgovoru s Ljubom konačno je priznala tajnu koju je mjesecima pokušavala zadržati za sebe, a njezine riječi šokirale su sve.

Baba Ljuba, poznata po tome da joj malo toga može promaknuti, brzo je povezala događaje koji su drugima izgledali bezazleno. Primijetila je Nikolin neobično blizak odnos prema djetetu, ali i Mirjanino ponašanje koje joj je od početka budilo sumnju.

Foto: RTL

“Nije ni čudo kad si nosila pravog unuka”, rekla je Ljuba Zori, jasno dajući do znanja da je otkrila cijelu istinu. Dodala je i kako ju je lagala, čime je potpuno slomila Zorin pokušaj skrivanja.

Suočena s istinom od koje više nije mogla pobjeći, Zora je kroz suze priznala koliko ju je sve to uništavalo. “Morala sam… nisam mogla podnijeti taj sram”, rekla je očajna Zora, otkrivajući koliko je teško nosila teret svoje odluke.

U trenutku potpunog sloma priznala je i ono što ju najviše progoni — da je ostavila vlastito dijete. Potom je Ljubi uputila zastrašujuće upozorenje: “Nikome ne smiješ reći. Ako kažeš, ja ću se ubiti.”

Tim riječima sav teret tajne pao je upravo na Ljubu, koja se sada nalazi pred možda najtežom odlukom dosad. Iako pokazuje razumijevanje za Zorinu bol, pitanje je hoće li uspjeti zadržati istinu za sebe ili će ipak progovoriti. Dovoljno je samo nekoliko riječi da se krhki mir potpuno raspadne i pokrene događaje koje više nitko neće moći kontrolirati.

