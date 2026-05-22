Prepoznajte li jednog od najvećih tenisača? Snimljen u potpuno opuštenom izdanju

Pete Sampras, jedan od najvećih tenisača svih vremena, snimljen je tijekom rijetkog izlaska u javnost u Beverly Hillsu, čak 23 godine nakon odlaska u mirovinu. Legendarni Amerikanac, koji danas ima 54 godine, viđen je kako iz Starbucks kafića nosi nekoliko ledenih kava prema automobilu, u opuštenom i potpuno nenametljivom izdanju, piše Daily Mail.

Na fotografiji Sampras djeluje ležerno i daleko od glamura koji često prati sportske zvijezde. Odjenuo je sivu Nike majicu, svijetle traperice i tamne tenisice, dok je oči skrivao iza crnih sunčanih naočala. Posebnu pažnju privukla je njegova sijeda kosa i brada zbog kojih ga mnogi na prvi pogled gotovo nisu prepoznali. U rukama je nosio pladanj s kavama, a prema prolaznicima je navodno uputio prijateljski osmijeh prije nego što se odvezao.

Sportaš i obični čovjek

Sampras se posljednjih godina vrlo rijetko pojavljuje u javnosti. Nakon završetka impresivne karijere 2003., tijekom koje je osvojio 14 Grand Slam naslova i pet puta slavio na US Openu, svjesno se povukao iz svijeta slave i medija.

Izvori bliski bivšem tenisaču tvrde kako nikada nije volio status celebrityja te da je oduvijek sebe smatrao prvenstveno sportašem i običnim čovjekom.

Danas navodno uživa u mirnijem obiteljskom životu sa suprugom, glumicom Bridgette Wilson, s kojom je u braku od 2000. godine, te njihovim sinovima Christianom i Ryanom. Obitelj živi u Kaliforniji, daleko od reflektora.

Posljednjih godina Sampras je prolazio i kroz težak period. Krajem 2023. javno je otkrio da se njegova supruga bori s rakom jajnika, zbog čega je obitelj prolazila kroz iznimno izazovno razdoblje. Iako rijetko daje izjave i gotovo nikad ne gostuje na televiziji, tada je odlučio progovoriti kako bi podijelio ono što njegova obitelj proživljava.

