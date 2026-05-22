MORAJU U BALON

Bijela kuća poslala oštro upozorenje afričkoj reprezentaciji: 'Bez izolacije nema ulaska na SP'
Foto: Sulaiman Pooja Adebayo/imago sportfotodienst/Profimedia

22.5.2026.
23:19
Sportski.net
Nogometna reprezentacija Demokratske Republike Kongo pokušava se snaći u nacionalnoj epidemiji ebole u svojim pripremama za Svjetsko prvenstvo, javlja Al Jazeera.

Kongo se za SP priprema u Belgiji, a sada im je stiglo još loših vijesti. Iz Bijele kuće dobili su upozorenje kako neće moći stupiti u SAD bez 21 dana izolacije. 

"Kongu smo bili vrlo jasni da bi trebali održati integritet svoje izolacije 21 dan prije nego što mogu doći u Houston 11. lipnja“, rekao je Giuliani izvršni direktor Radne skupine Bijele kuće za Svjetsko prvenstvo,  za ESPN. "Također smo jasno dali do znanja vladi Konga da moraju održati taj balon ili riskiraju da neće moći putovati u SAD. Ne možemo biti jasniji.“

Svi igrači Konga igraju izvan te afričke zemlje, ali Giuliani je naglasio da ne žele preuzimati nikakav rizik.

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca, Kongo je potvrdio izbijanje rijetkog oblika ebole zvanog Bundibugyo. Više od 130 ljudi umrlo je među gotovo 600 sumnjivih slučajeva.

Kongo je otkazao svoj trening kamp u glavnom gradu Kinshasi usred izbijanja epidemije i preselio se u Belgiju, gdje momčad ima zakazanu prijateljsku utakmicu protiv Danske u Liegeu 3. lipnja kao i protiv Čilea u Španjolskoj 9. lipnja.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
