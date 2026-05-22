Nijemci otkrili: Poznato je gdje će Joško Gvardiol igrati u sljedećim sezonama
'Čuo sam da je jako zainteresiran za Bayern'
Manchester City želi produžiti ugovor Jošku Gvardiolu koji trenutno vrijedi od ljeta 2028., ali za Gvardiola su zainteresirani najveći europski klubovi i nije isključeno da ovoga ljeta promijeni destinaciju.
Najviše se spominjao Bayern, a sada su došle nove informacije od njemačkog insajdera. On tvrdi kako ima istine o Bayernovu interesu za Gvardiola, a i Gvardiolu je privlačan Bayern, međutim City je odlučio svim sredstvima zadržati hrvatskog braniča i ponudili mu ugovor koji jednostavno nije mogao odbiti, javljaju njemački insajderi.
"Bio bi dostupan ovoga ljeta“, naglasio je Christian Falk, Bildov insajder, ali je dodao: "Na kraju će novac biti odlučujući faktor", kazao je Falk. "Čuo sam da je jako zainteresiran za Bayern“, otkrio je Falk. "Rijetko je da se igrač iz Premier lige želi vratiti u Njemačku, ali Bayern bi ga izuzetno privukao“, nastavio je Falk.
Međutim City je, prema njemačkim izvorima, pred Gvardiola stavio ugovor na pet godina koji se ne odbija i sve je riješeno. "Hrvat ga samo mora potpisati".