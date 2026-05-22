NOVAC PRESUDIO /

Nijemci otkrili: Poznato je gdje će Joško Gvardiol igrati u sljedećim sezonama

Nijemci otkrili: Poznato je gdje će Joško Gvardiol igrati u sljedećim sezonama
Foto: Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia

22.5.2026.
21:50
Sportski.net
Andrew Yates/imago sportfotodienst/Profimedia
Manchester City želi produžiti ugovor Jošku Gvardiolu koji trenutno vrijedi od ljeta 2028., ali za Gvardiola su zainteresirani najveći europski klubovi i nije isključeno da ovoga ljeta promijeni destinaciju.

Najviše se spominjao Bayern, a sada su došle nove informacije od njemačkog insajdera. On tvrdi kako ima istine o Bayernovu interesu za Gvardiola, a i Gvardiolu je privlačan Bayern, međutim City je odlučio svim sredstvima zadržati hrvatskog braniča i ponudili mu ugovor koji jednostavno nije mogao odbiti, javljaju njemački insajderi.

"Bio bi dostupan ovoga ljeta“, naglasio je Christian Falk, Bildov insajder, ali je dodao: "Na kraju će novac biti odlučujući faktor", kazao je Falk. "Čuo sam da je jako zainteresiran za Bayern“, otkrio je Falk. "Rijetko je da se igrač iz Premier lige želi vratiti u Njemačku, ali Bayern bi ga izuzetno privukao“, nastavio je Falk.  

Međutim City je, prema njemačkim izvorima, pred Gvardiola stavio ugovor na pet godina koji se ne odbija i sve je riješeno. "Hrvat ga samo mora potpisati".

Manchester City, Joško Gvardiol, Bayern München
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
