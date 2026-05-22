Zaboravljeni prvak svijeta nakon bogate karijere objesio kopačke o klin

Lukas Podolski, legendarni njemački nogometaš i bivši svjetski prvak, službeno je objavio kraj svoje profesionalne karijere.

Bivše krilo 1. FC Kölna odluku je potvrdilo u petak putem objave na Instagramu, čime je zaključio bogatu i dugogodišnju igračku karijeru. Posljednje godine proveo je u Poljskoj, gdje je igrao za Górnik Zabrze, klub čiji je kasnije postao i vlasnik. S istim je klubom nedavno osvojio i dugo čekani Poljski kup, što je bio jedan od posljednjih velikih trenutaka njegove karijere.

Oproštaj od profesionalnog nogometa planiran je za subotnju domaću utakmicu protiv Radomiaka iz Radoma, svega nekoliko dana nakon što je preuzeo vlasničku ulogu u klubu. U emotivnom oproštajnom videu Podolski je složio dresove svih klubova za koje je nastupao, potom uzeo čaj i uz karakterističnu jednostavnost poručio: “U redu, to je to za danas.” Klub mu je uzvratio porukom zahvalnosti i poželio sreću u novoj ulozi.

Tijekom karijere Podolski je ostavio dubok trag u europskom i svjetskom nogometu. Najveći uspjeh ostvario je 2014. godine, kada je s reprezentacijom Njemačke osvojio naslov svjetskog prvaka. Za nacionalnu vrstu upisao je 130 nastupa i postigao 49 pogodaka, čime je među najboljim strijelcima u povijesti reprezentacije, iza Miroslava Klosea i Gerd Müllera.

Nogometni put započeo je u 1. FC Kölnu, gdje je i debitirao kao profesionalac 2003. godine. U Bundesligi je nastupao i za Bayern München, s kojim je 2008. godine osvojio dvostruku krunu. U inozemstvu je igrao za Arsenal, Inter, Galatasaray, Vissel Kobe i Antalyaspor, prije nego što je karijeru zaključio u Poljskoj.