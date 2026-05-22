Pogledajte najzanimljivije trenutke jedinog slobodnog treninga za Veliku nagradu Kanade

Jedini slobodni trening za Veliku nagradu Kanade obilježili su brojni incidenti i čak tri prekida crvenom zastavom. U kaotičnim uvjetima na stazi Gilles Villeneuve najbolje se snašao Mercedesov dvojac, s vodećim vozačem prvenstva, Kimijem Antonellijem, na vrhu. Veliki paket nadogradnji koji je donijela njemačka momčad čini se kao pun pogodak, no brojne stanke ostavljaju mnoga pitanja otvorenima uoči sprint kvalifikacija.

Mercedes je u Kanadu stigao s velikim paketom aerodinamičkih poboljšanja, a rezultati su bili odmah vidljivi. Kimi Antonelli postavio je uvjerljivo najbrže vrijeme, 1:13.402, ostavivši momčadskog kolegu Georgea Russella iza sebe za 0,142 sekunde. Njihova prednost bila je toliko očita da su analitičari istaknuli kako su "cijelu milju ispred svih ostalih". Činilo se kako Antonelliju vrijeme dolazi s više lakoće nego Russellu. Da sesija nije bila savršena ni za njih, pokazao je sam Russell, koji je u završnici izgubio kontrolu u drugom zavoju, okrenuo se i lagano udario u ogradu. Srećom po njega, uspio je nastaviti bez većih oštećenja, no incident je potvrdio koliko staza u Montrealu ne prašta ni najmanje pogreške.

Isprepleteni ritam treninga diktirale su tri crvene zastave. Prvi prekid dogodio se nakon desetak minuta, kada se Liam Lawson zaustavio na stazi zbog problema sa servoupravljačem. Drugi i najbizarniji prekid izazvao je Alexander Albon. Vozač Williamsa izgubio je kontrolu nad bolidom nakon što je pri velikoj brzini udario u svisca, životinju koja je čest stanovnik staze. Incident je bio posebno nesretan za Albona, koji je poznat kao veliki ljubitelj životinja. Udarac je uzrokovao opsežnu štetu na bolidu te prerano završio njegov trening. Treća crvena zastava pojavila se pet minuta prije kraja, kada je Esteban Ocon u Haasu na izlasku iz četvrtog zavoja udario u zid i ostao bez prednjeg krila. Unatoč teškom udarcu, Ocon je uspio dovesti oštećeni bolid natrag u boks.

Dok je Mercedes pokazivao mišiće, njihovi konkurenti imali su mješovit dan. Ferrari, koji u Kanadu nije donio nadogradnje, zauzeo je treće i četvrto mjesto. Lewis Hamilton bio je treći s više od sedam desetinki zaostatka, dok je Charles Leclerc bio četvrti. Aktualni prvak Max Verstappen završio je kao peti, no tijekom treninga žalio se na "težak upravljač" i nagle trzaje bolida. Imao je i nekoliko izlijetanja, no izbjegao je kontakt sa zidom. Posebno težak dan imao je McLaren. Lando Norris i Oscar Piastri bili su šesti i sedmi s više od 1,3 sekunde zaostatka. Obojica su radili pogreške, no važno je napomenuti da je Piastrijevo vrijeme postavljeno na tvrdim gumama, što sugerira da imaju skrivene rezerve. Tehnički problemi mučili su i Alpineovog Franca Colapinta, koji je odvozio samo jedan krug.

Zbog brojnih prekida sesija je produžena, no u posljednjim minutama nitko nije uspio popraviti svoje vrijeme. Vozači su iskoristili priliku tek za vježbanje starta. Budući da je ovo bio jedini trening, momčadi ulaze u kvalifikacije za sprint utrku s ograničenim podacima i mnogo nepoznanica. Pronalazak pravih postavki u tako kratkom roku bit će ključan. Mercedes izgleda kao favorit, ali kaos na stazi Gilles Villeneuve pokazao je da su iznenađenja uvijek moguća na ovoj legendarnoj stazi.

Najzanimljivije trenutke pogledajte OVDJE