Poginuli motociklist pretjecao u zavoju: Objavljeni detalji strašne nesreće kod Dubrovnika

Dubrovačka policija objavila je da je jutrošnju nesreću na državnoj cesti D8 skrivio motociklist (35) koji je poginuo u sudaru s drugim motociklom nakon nepropisnog pretjecanja, pokazao je očevid.

U nesreći koja se dogodila u 4.40 sati na predjelu Vidikovac kod Dubrovnika, drugi vozač motocikla teško je ozlijeđen. Policija je potvrdila da nije imao položen vozački ispit za A2 kategoriju.

Do prometne nesreće došlo kada je 35-godišnji vozač motocikla dubrovačkih registracija, koji se kretao iz pravca Dubrovnika prema Konavlima, u preglednom zavoju počeo preko pune crte nepropisno pretjecati skup vozila - teretno i priključno vozilo karlovačkih registracija ispred njega.

"Pretjecanje je započeo, a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu uslijed čega je došlo so sudara prednjeg dijela s prednjim dijelom motocikla dubrovačkih registracija kojim se iz suprotnog smjera u pravcu Dubrovnika kretao 38-godišnjak", objavila je policija.

Apel policije vozačima motocikla i mopeda

Vozač koji je izazvao nesreću je poginuo na licu mjesta, dok je drugi motociklist s teškim ozljedama prebačen u dubrovačku Opću bolnicu.

Promet je opet pušten tom dionicom u 7.25 sati nakon što je očevid završio.

Tijelo preminulog motocikliste je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik gdje će se utvrditi točan uzrok smrti.

Policija je apelirala na vozače motocikala i mopeda da prilagode brzinu kretanja i poštuju ograničenja. Tijekom vožnje bi trebali nositi zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu odjeću te reflektirajuću odjeću da bi ih drugi vozači lakše uočili.

Policija također upozorava vozače da poštuju isprekidane i pune linije te poštuju prometne znakove i propise te drže dovoljan razmak kako bi mogli zakočiti na vrijeme u nepredviđenim situacijama.