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Ne pamtimo da je iz zagrebačkog Zoološkog vrta ikad stigla ovako uznemirujuća vijest

Ne pamtimo da je iz zagrebačkog Zoološkog vrta ikad stigla ovako uznemirujuća vijest. Lav je jutros tamo ubio lavicu. Ženku Tayri napao je mladi mužjak Uganda, i usmrtio je. U Maksimir su oboje stigli prije tri tjedna, ona iz Mađarske, a on iz Francuske. 

Prvi put su uspješno spojeni prije 19 dana, a posljednjih 8 su zajedno su bili u nastambi gdje su ih mogli vidjeti i posjetitelji. Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja, kažu u Zoološkom koji će sada pokušati utvrditi zašto je došlo do tragičnog događaja. Populacija afričkog lava kojoj pripadaju, ima status ugrožene vrste, u divljini je ostalo samo 250 jedinki.

Više pogledajte u videu. 

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29.7.2026.
23:06
RTL Direkt
Zoološki Vrt Grada ZagrebaZooLavoviLavovi U Zoološkom VrtuIvan Cizelj
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