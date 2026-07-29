MOOOLIM?! /

Ne pamtimo da je iz zagrebačkog Zoološkog vrta ikad stigla ovako uznemirujuća vijest. Lav je jutros tamo ubio lavicu. Ženku Tayri napao je mladi mužjak Uganda, i usmrtio je. U Maksimir su oboje stigli prije tri tjedna, ona iz Mađarske, a on iz Francuske.

Prvi put su uspješno spojeni prije 19 dana, a posljednjih 8 su zajedno su bili u nastambi gdje su ih mogli vidjeti i posjetitelji. Par se dobro slagao i nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja, kažu u Zoološkom koji će sada pokušati utvrditi zašto je došlo do tragičnog događaja. Populacija afričkog lava kojoj pripadaju, ima status ugrožene vrste, u divljini je ostalo samo 250 jedinki.

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