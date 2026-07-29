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GRČKI MOST /

Majer potpisao za AEK: 'Jedva čekam doživjeti atmosferu i igrati nogomet kakav volim'

Hrvatski veznjak Lovro Majer novi je igrač AEK-a. Grci su ga doveli iz Wolfsburga u transferu koji je, prema pisanju talijanskih medija, iznosio oko šest i pol milijuna eura. Grčki pak mediji navode da će Majer kada se uračunaju svi bonus, postati najskuplje pojačanje u AEK-ovoj povijesti. Ugovor je potisao na četiri godine, a u Ateni ga je dočekalo dobro poznato lice - suigrač u AEK-u bit će mu bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida. 

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29.7.2026.
22:00
Sportski.net
Lovro MajerAek
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