Majer potpisao za AEK: 'Jedva čekam doživjeti atmosferu i igrati nogomet kakav volim'

GRČKI MOST /

Hrvatski veznjak Lovro Majer novi je igrač AEK-a. Grci su ga doveli iz Wolfsburga u transferu koji je, prema pisanju talijanskih medija, iznosio oko šest i pol milijuna eura. Grčki pak mediji navode da će Majer kada se uračunaju svi bonus, postati najskuplje pojačanje u AEK-ovoj povijesti. Ugovor je potisao na četiri godine, a u Ateni ga je dočekalo dobro poznato lice - suigrač u AEK-u bit će mu bivši hrvatski reprezentativac Domagoj Vida.