Jurčević otkrio što će Dinamo morati mijenjati ako u nastavku sezone ne želi strepjeti

Bila je to eurpcija oduševljenja na Maksimiru nakon što je osigurana još jedna europska jesen. No, otvaranje utakmice rijetko je tko bio oduševljen. Sljedeća prepreka za Modre bit će litavski klub kojeg vodi Željko Sopić, a što će Dinamo morati mijenjati ako u nastavku sezone ne želi strepjeti, otkrio je Nikola Jurčević.

Bezidejan i nemoćan, a 74 minute s nulom na semaforu Modri su tonuli prema kvalifikacijama za Europsku ligu. A onda...

Najbolji golgeter i as s klupe donijeli su Modrima spas u zadnji čas - produžetak.

A tamo je priču završio - Moris Valinčić.

"Prvi, ali pravi, na vrijeme ga je zabio. Neka smo čekali. U šut se baš cijeli unio, svi smo očekivali da će odigrati, ali tad je najbolje kad ne znaš što ćeš s loptom u 90 rašlje. Svaka Čast Morisu", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević.

I svaka čast Dinamu, jer i sami su svjesni da nisu najbolje izgledali.

"Mislim da moramo puno jače, puno brže, puno bolje ako hoćemo igrati najelitnije natjecanje", rekao je Fran Topić.

"Naglašavali smo stalno prekide, a opet smo primili gol iz prekida, mislim da to trebamo poboljšati da postanemo još bolja ekipa, ali ova ekipa ima nešto drugo", rekao je Valinčić.

"Ova ekipa ima karakter, ja sam sretan i ponosan da sam trener te ekipe. Nadam se da ćemo i dalje uveseljavati naše navijače, ali da neće biti više ovako stresno", poručio je Kovačević.

Da se izbjegne stres u sljedećem kolu trebat ćemo Dinamo iz drugog poluvremena.

"Prvih 60-ak minuta Dinamo je igrao u grču, nisu imali niti pravi pristup ni agresiju, kvalitetu igre, međutim od 60. minute do kraja, opsada gola Thuna", rekao je Jurčević.

Gola Thuna u koji su Modri uputili čak 30 udaraca dok je Švicarski prvak zaprijetio svega osam puta. No, unatoč takvoj statistici Modri će morati popraviti dojam - a za njega, smatra Jurčević, fali i Luka Stojković.

"Mislim da se na jučerašnjoj utakmici vidjelo da fali jedan igrač takve kvalitete. Igrač koji ima jako dobar udarac iz daljine koji može proći 1 na 1 tako da sasvim sigurno povratkom Stojkovića mislim da će Dinamo biti kvalitetniji."

Uz to treba izbrusiti još jedan detalj - toliko spominjane prekide.

"To vam je jednostavno često bolna točka mnogih momčadi, tako da smo vidjeli na jučerašnjoj utakmici. To je jednostavno stvar koncentracije, paženje svatko na svog igrača tako da će se na tom segmentu morati dosta poraditi."

Za pripremu susreta 3. pretkola Modri imaju šest dana, a prije toga čeka ih zagrijavanje protiv Slaven Belupa na otvaranju domaćeg prvenstva.