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Čeka nas veliki obračun: Dinamo za Ligu prvaka mora protiv poznatog lica

Čeka nas veliki obračun: Dinamo za Ligu prvaka mora protiv poznatog lica
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Litvanci su u uzvratu kod kuće protiv Klaskvika s Farskih otoka slavili s 1-0 pogotkom bivšeg igrača Hajduka

29.7.2026.
20:33
Hina
Igor Soban/PIXSELL
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Nogometaši zagrebačkog Dinama igrat će protiv litvanskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, za prolaz u grupnu fazu Lige prvaka. 

Litvanci su u uzvratu kod kuće protiv Klaskvika s Farskih otoka slavili s 1-0 pogotkom bivšeg igrača Hajduka Leona Krekovića u 85. minuti i prošli dalje. U prvoj utakmici na Farskim otocima bilo je 0-0. 

Sopić (52) je bivši trener Dinama, Gorice, Rijeke i Osijeka, a u Litvi je od ove godine. Osim Krekovića u Kauno Žalgirisu igra i bivši igrač Dinama Ivan Fiolić

Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je sedam dana kasnije u gradu Jonavi, 30-tak kilometara od Kaunasa. 

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