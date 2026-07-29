Čeka nas veliki obračun: Dinamo za Ligu prvaka mora protiv poznatog lica

Nogometaši zagrebačkog Dinama igrat će protiv litvanskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, za prolaz u grupnu fazu Lige prvaka.

Litvanci su u uzvratu kod kuće protiv Klaskvika s Farskih otoka slavili s 1-0 pogotkom bivšeg igrača Hajduka Leona Krekovića u 85. minuti i prošli dalje. U prvoj utakmici na Farskim otocima bilo je 0-0.

Sopić (52) je bivši trener Dinama, Gorice, Rijeke i Osijeka, a u Litvi je od ove godine. Osim Krekovića u Kauno Žalgirisu igra i bivši igrač Dinama Ivan Fiolić.

Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je sedam dana kasnije u gradu Jonavi, 30-tak kilometara od Kaunasa.