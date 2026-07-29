Dinamo objavio posebne informacije o ulaznicama za 3. pretkolo Lige prvaka

Nakon što je Dinamo u drami na Maksimiru prošao Thun, Plavi su na službenim stranicama objavili informacije o ulaznicama za prvu utakmicu 3. pretkola. Susret će se igrati na Maksimiru u utorak, 4. kolovoza.

"Još ne znamo s kim, ali znamo kada - i znamo gdje!

U utorak, 4. kolovoza, Dinamo će na stadionu Maksimir odigrati prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka protiv FK Kauno Žalgirisa ili Klaksvíkar Ítróttarfelaga.

Susret je na rasporedu u 20 sati, a u nastavku donosimo informacije o prodaji pojedinačnih ulaznica.

Prodaja ulaznica započinje u četvrtak, 30. srpnja u 11 sati. Prodaja za članove kluba odvijat će se od četvrtka, 30. srpnja u 11 sati do petka, 31. srpnja u 23.59 sati.

Slobodna prodaja trajat će od subote, 1. kolovoza u 11 sati do utorka, 4. kolovoza u 20.45 sati. Za ovu će utakmicu pravo prvokupa i članske cijene moći ostvariti svi navijači koji su članovi kluba u 2026. godini.

Na utakmici protiv Kauno Žalgirisa ili Klaksvíkar Ítróttarfelaga ne vrijedi pogodnost besplatne članske ulaznice. Za ovu utakmicu bit će otvorene tribine Zapad dolje, Zapad gore i Sjever dolje.

CIJENE POJEDINAČNIH ULAZNICA:

Zapad dolje - 20 € za članove, 25 € za sve ostale navijače

Zapad gore - 15 € za članove, 20 € za sve ostale navijače

Sjever dolje - 10 €, isključivo za članove kluba