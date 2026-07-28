Ovakve pogreške su na razini reprezentacije nedopustive: Evo kako je Mišić gurnuo Thun u vodstvo

Dinamo se plasirao u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što je u uzvratu u Zagrebu slavio u produžetku protiv švicarskog Thuna 3:2.

U regularnom dijelu bilo je 2-2, a u prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1-1.

Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkia (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.

Dinamo se još jednom izvukao, a na kraju ga pristup igrača s početka utakmice i još jedno prvo poluvrijeme koje nije na razini dresa kojeg nose nije koštalo.

Posebno je bolno bilo za vidjeti kako su igrači Dinama ušli u utakmicu. Prije samog starta igrači Dinama su samo lagano pozdravili bez nekog velikog nabrijavanja, a gosti su se skupili u krug i nakon žestokog govora kapetana nabrijani krenuli u ovaj obračun s puno više entuzijazma i naboja nego Plavi.

Takav pristup vrlo je brzo doveo do vodstva gostiju. Josip Mišić je izgubio loptu na sredini terena, a Švicarci brzo krenuli prema golu. S lijeve strane je lopta prošla kroz peterac na drugu stativu gdje ju je Labeau pospremio u mrežu.

Bila je to jako loša reakcija Mišića i greška kakva se ne smije dogoditi igraču kojeg se u zadnje vrijeme masovno gura u reprezentaciju. Ovakve greške su na razini hrvatske reprezentacije jednostavno nedopustive. Cijelu situaciju možete pogledati u videu iznad teksta.