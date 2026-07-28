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PLAVI U EUROPI /

Ključna utakmica na Maksimiru: Dinamo protiv Švicaraca lovi Ligu prvaka

Ključna utakmica na Maksimiru: Dinamo protiv Švicaraca lovi Ligu prvaka
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Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Tijek uzvratne utakmice 2. pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun pratite UŽIVO na portalu Net.hr

28.7.2026.
17:16
Sportski.net
Kjetil Waber/PIXSELL
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Dinamo na Maksimiru od 20 sati igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna. 

Drugo pretkolo Lige prvaka
28. 07. 2026.
20:00
0
Dinamo
 
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0
Thun
 

DINAMO: 

THUN: 

Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1:1, a Plavi bi u slučaju prolaza u trećem kolu kvalifikacija igrali protiv pobjednika dvoboja između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa. 

U slučaju ispadanja od Thuna, Dinamo bi nastavio europski put u trećem pretkolu Europske lige protiv poraženog iz susreta Hapoel Be'er Sheve i Vikingura. 

Utakmicu sudi bugarski sudac Radoslav Gidženov. 

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

DinamoThunUživoDrugo Pretkolo Lige Prvaka
komentara
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