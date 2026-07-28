Ključna utakmica na Maksimiru: Dinamo protiv Švicaraca lovi Ligu prvaka

Dinamo na Maksimiru od 20 sati igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna.

Drugo pretkolo Lige prvaka 0 Dinamo : 0 Thun

DINAMO:

THUN:

Prva utakmica u Švicarskoj završila je 1:1, a Plavi bi u slučaju prolaza u trećem kolu kvalifikacija igrali protiv pobjednika dvoboja između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa.

U slučaju ispadanja od Thuna, Dinamo bi nastavio europski put u trećem pretkolu Europske lige protiv poraženog iz susreta Hapoel Be'er Sheve i Vikingura.

Utakmicu sudi bugarski sudac Radoslav Gidženov.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.