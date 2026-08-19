Tri velikana 'uhvaćena' na druženju u kafiću: Evo s kim Gordan Bogdan provodi vrijeme u Sarajevu

Naizgled obična poslijepodnevna kava u Sarajevu, a zapravo rijedak susret trojice proslavljenih hrvatskih glumaca. Upravo je takav trenutak na svom Instagram profilu ovjekovječio Goran Bogdan (45), podijelivši fotografiju na kojoj pozira u društvu Gorana Višnjića (53) i Gorana Navojca (55). Ovaj glumački trojac odmah je privukao pažnju javnosti, a na istom mjestu našli su se zbog Sarajevo Film Festivala.

Uz jednostavan opis "Tri Gorana....", Bogdan je savršeno sažeo bit fotografije na kojoj trojica kolega i prijatelja opušteno sjede na terasi jednog kafića.

Susret glumačkih velikana

Fotografija okuplja trojicu glumaca koji su, svaki na svoj način, ostavili neizbrisiv trag u hrvatskoj i svjetskoj kinematografiji. Domaćin objave, Goran Bogdan, posljednjih je godina ostvario međunarodnu karijeru, pojavivši se u trećoj sezoni hvaljene serije Fargo i seriji Posljednje pantere. Njegov talent nedavno je ponovno potvrđen kada je kratki film Čovjek koji nije mogao šutjeti, u kojem tumači glavnu ulogu, osvojio Zlatnu palmu u Cannesu i dobio nominaciju za Oscara.

S druge strane, Goran Navojec je već desetljećima jedno od najprepoznatljivijih lica na domaćoj sceni. Svojom svestranošću osvojio je publiku u brojnim filmovima te u kultnim serijama. Osim glume, Navojec je poznat i kao član bosanskohercegovačkog pop-rock sastava Karne.

Povratak holivudske zvijezde

Ipak, poseban značaj ovom druženju daje prisustvo Gorana Višnjića. Nakon desetljeća uspješne karijere u Hollywoodu, gdje se proslavio ulogom dr. Luke Kovača u seriji Hitna služba, Višnjić je donio veliku životnu odluku. Naime, kako su mediji izvijestili, u srpnju 2026. godine sa svojom se obitelji vratio u Hrvatsku.