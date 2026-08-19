Drogiran provalio u kuću i nasrnuo na staricu: Objavljeni detalji užasa u Dugoj Resi

Policija u Dugoj Resi privela je muškarca koji je drogiran provalio u kuću starije žene te na nju fizički nasrnuo. Sve se dogodilo prošlog utorka navečer, a sada su objavljeni detalji nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.

Utvrdili su da je muškarac bio pod utjecajem opojnih droga kada je, "uz uporabu fizičke sile nasilno prodro u dom 83-godišnje žene, posebno ranjive zbog svoje životne dobi, i pritom fizički nasrnuo na nju te je lakše ozlijedio".

Zbog sumnje u kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora te teške tjelesne ozljede, predan je pritvorskom nadzorniku karlovačke policije. Zaradio je i kaznenu prijavu koja je podnesena nadležnom državnom odvjetništvu, stoji u priopćenju policije.