Šokantna snimka s hrvatskog otoka: Sezona požara na vrhuncu, a vidite što policija radi

Dok protupožarna sezona stvara sve više glavobolja vatrogascima, koji se nadljudskim naporima bore s buktinjama duž obale i u ostatku zemlje, pojavila se snimka s Ugljena koja prikazuje trenutak poprilično neodgovornog ponašanja.

Na snimci koju je objavio Morski.hr, vidi se kako policajac skroz prozor službenog vozila baca opušak cigarete na ceste.

Snimku je zabilježio ogorčeni čitatelj zgrožen neodgovornošću. Tvrdi kako je kamerom uhvatio trenutak kada osoba iz službenog policijskog vozila baca žareći opušak.

Predviđene kazne

"Smatram da je ovakvo ponašanje posebno problematično upravo zato što se radi o službenoj osobi koja bi trebala biti primjer odgovornog ponašanja i poštivanja propisa", naveo je čitatelj.

Portal je pokušao dobiti očitovanje zadarske policije, no do trenutka objave ga nisu dobili.

Bacanje opušaka iz vozila općenito je zakonom zabranjeno i kažnjivo, a ne treba naglašavati koliko je opasno u ljetnim mjesecima kada i najmanja iskra može izazvati požar katastrofalnih razmjera. Propisana kazna ide od 130 eura pa i na više tisuća eura ako bačeni opušak izazove požar, a tu je i propisana zatvorska kazna.