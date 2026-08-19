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STRAHUJE SE OD NOVIH ŽRTAVA /

Buktinja progutala hotel i ubila najmanje devet ljudi: Vatrogasci se jedva probijali do preživjelih

Buktinja progutala hotel i ubila najmanje devet ljudi: Vatrogasci se jedva probijali do preživjelih
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Foto: Dibyangshu SARKAR/AFP/Profimedia

Na terenu su i policija i timovi za upravljanje u katastrofama koji predvode operacije spašavanja

19.8.2026.
8:26
Dunja Stanković
Dibyangshu SARKAR/AFP/Profimedia
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Najmanje devet ljudi je poginulo, a šest je ozlijeđeno u požaru koji je rano jutros izbio u hotelu u Kolkati u glavnom gradu indijske savezne države Zapadni Bengal, izvijestila je policija koja je upozorila da bi broj žrtava mogao porasti.

Požar je izbio oko 1.45 sati ujutro u hotelu blizu sjedišta vatrogasne službe. Ozlijeđeni su prevezeni u obližnju bolnicu na pružanje medicinske pomoći, prenosi AP news. 

Na intervenciju su izašli vatrogasci s pet vatrogasnih vozila. Na terenu su i policija i timovi za upravljanje u katastrofama koji predvode operacije spašavanja. 

Buktinja progutala hotel i ubila najmanje devet ljudi: Vatrogasci se jedva probijali do preživjelih
Foto: Dibyangshu SARKAR/AFP/Profimedia
Buktinja progutala hotel i ubila najmanje devet ljudi: Vatrogasci se jedva probijali do preživjelih
Foto: Dibyangshu SARKAR/AFP/Profimedia

Broj žrtava bi mogao rasti

Vatrogasci su teško dolazili do ljudi zarobljenih na gornjim katovima dok se gusti dim širio zgradom, ispričao je policajac novinskoj agenciji Press Trust of India. 

Vlasti su objavile da im je prioritet bio spašavanje zarobljenih osoba u hotelu. Uzrok požara nije poznat, no najavljena je istraga nakon koje će biti poznato više detalja.

Smrtonosni požari, često povezani s električnim kvarovima ili eksplozijama plinskih boca, česti su u Indiji gdje istražitelji ukazuju na sigurnosne propuste i neadekvatnu provedbu propisa o požarima.  

PožarIndijaHotelVatrogasciSpašavanjeCrna Kronika
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